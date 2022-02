VIDEO “OGNI VOLTA È COSÌ” EMMA/ Canzone Sanremo 2022: sesta classificata!

IL VIDEO DELLA CANZONE DI EMMA “OGNI VOLTA È COSÌ” SI POSIZIONA AL SESTO POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE DI SANREMO 2022

Emma è tornata al Festival di Sanremo 2022 per la terza volta nella sua carriera e con il suo brano “Ogni volta è così” (guarda qui sotto il video) ha conquistato il sesto posto della classifica finale di Sanremo 2022 e i favori di una ampia fetta di pubblico, soprattuto per il messaggio che ha voluto lanciare dal palco dell’Ariston: smettere di pensare ai giudizi altrui e lasciarsi andare, soprattutto per le donne. È per questo motivo che Emma ha mostrato anche un simbolo femminista, ovvero quello della vulva.

I telespettatori e gli esperti della critica musicale hanno apprezzato, tanto che i dati lo dimostrano. La canzone“Ogni volta è così”, secondo Earone, era al sesto posto anche per numero di trasmissioni in radio: oltre cento emittenti hanno scelto di mandarla in onda. Anche nelle classifiche delle piattaforme in streaming, inoltre, il brano sta collezionando numerosi ascolti, tanto che sia su Spotify sia su Apple Music è tra le prime dieci della kermesse ligure.

VIDEO “OGNI VOLTA È COSÌ” DI EMMA A SANREMO 2022: ESIBIZIONE E CLIP

Le esibizioni di Emma al Festival di Sanremo 2022 in questa edizione con il brano “Ogni volta è così” sono state molto cariche di significato: elegantissima ma allo stesso tempo sexy, la cantante è riuscita a far arrivare al pubblico ciò che voleva, anche attraverso i simboli utilizzati, ed il video della canzone non è da meno. Esso è stato realizzato dai Bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) per Maestro Production su uno stile prettamente estetico.

Emma, in questa occasione, coerentemente con il testo della canzone “Ogni volta è così”, ha assunto i panni di un’androide, ovvero un’aliena la cui natura, l’aspetto e il carattere sono il risultato inevitabile di un mondo in cui l’omologazione è talmente radicata da impedire ai diretti interessati di accorgersi di essere tutti uguali. È per questa ragione che Emma si ribella e esalta le differenze di ognuno, nonché una nuova libertà da difendere tramite l’utilizzo della propria voce.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “OGNI VOLTE È COSÌ” DI EMMA A SANREMO 2022





