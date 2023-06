VIDEO/ Olanda Croazia (2-4) gol e higlights: croati primi finalisti in Nations League (14 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLANDA CROAZIA: QUANTE EMOZIONI!

La Croazia la spunta ai supplementari contro l’Olanda e si qualifica alla finalissima di Nations League, pronta ad affrontare una tra Italia e Spagna. Sin dall’inizio, entrambe le squadre hanno mostrato un’attitudine offensiva, con la Croazia che si è fatta avanti con un’azione di Pasalic e l’Olanda che ha cercato di combinare tra Wieffer e Malen. La Croazia ha avuto una grande occasione al 10′ quando Kovacic ha difeso bene su un colpo di testa di Wieffer su calcio d’angolo. Tuttavia, al 17′, Kovacic ha ricevuto il primo cartellino giallo della partita. Al 19′, il portiere della Croazia, Livakovic, è uscito bene per evitare problemi su un passaggio filtrante di Xavi Simons. Al 23′, Dumfries è riuscito a fermare Kramaric, impedendogli di scivolare via in area di rigore. Poco dopo, Pasalic è stato ammonito per un gioco pericoloso su Aké, mentre cercava una rovesciata nell’area dell’Olanda.

DIRETTA/ Olanda Croazia (risultato finale 2-4): Petkovic-Modric decisivi! (14 giugno)

Nella fase centrale del primo tempo, l’Olanda ha aumentato l’intensità e guadagnato terreno. Al 31′, Koopmeiners ha sfiorato il bersaglio con un tiro rasoterra pericoloso. Poi, al 34′, l’Olanda ha siglato il vantaggio grazie a Malen, che ha segnato con un bel tiro incrociato dopo un’azione avviata da Aké. Al 37′, De Jong dell’Olanda è stato ammonito, ma non ci sono state altre emozioni e si è andati all’intervallo con l’Olanda in vantaggio di misura sulla Croazia, con la partita che ha cambiato però del tutto marcia nella ripresa.

Probabili formazioni Italia Spagna/ Diretta tv: il centrocampo europeo? (14 giugno 2023, Nations League)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLANDA CROAZIA: FINISCE AI SUPPLEMENTARI

La Croazia è tornata in campo nel secondo tempo determinata a cercare il pareggio e ha subito ottenuto un calcio di rigore all’8′ per un fallo di Gakpo. Kramaric ha trasformato il penalty, anche se il suo tiro era centrale, è riuscito comunque a superare Bijlow. Al 13′, l’Olanda è stata vicina a riprendere il vantaggio con un potente tiro di Wieffer che è finito di poco a lato. La partita ha poi perso un po’ di ritmo e al 20′ Brozovic della Croazia ha ricevuto un’altra ammonizione per un fallo su Xavi Simons. La Croazia ha aumentato la pressione dopo il pareggio su calcio di rigore e al 29′ ha ottenuto il vantaggio. Pasalic ha segnato su un’azione ben orchestrata, con Ivanusec che ha fornito l’assist per l’attaccante dell’Atalanta che ha piazzato la palla con precisione alle spalle di Bijlow.

Probabili formazioni Olanda Croazia/ Quote: giocano i reduci di Champions? (semifinale Nations League 2023)

Nonostante i cambi effettuati da entrambe le squadre, non ci sono state grandi occasioni fino al 91′. In una mischia nell’area croata, Gakpo ha deviato il pallone ma non è riuscito a trovare la porta da distanza ravvicinata. L’Olanda ha aumentato la pressione e ha trovato il pareggio al 96′ con un guizzo in area di Lang: siamo andati ai tempi supplementari! All’8′ del primo tempo supplementare, i croati sono tornati in vantaggio con Petkovic, che ha superato De Jong e Van Dijk per segnare il 2-3. Nel secondo tempo supplementare, l’Olanda è stata nuovamente vicina al pareggio con Lang, ma il suo tiro ha colpito l’esterno della rete da un’ottima posizione. Poi, al 117′, Modric ha segnato il gol decisivo con un tiro rasoterra. La Croazia dopo il terzo posto Mondiale può festeggiare il raggiungimento della finale di Nations League.

LEGGI ANCHE:

VIDEO/ Fiorentina West Ham (1-2) gol e highlights: beffa per i viola (7 giugno 2023)VIDEO/ Milan Verona (3-1) gol e highlights: Leao punisce gli scaligeri (4 giugno 2023)VIDEO/ Lecce Bologna (2-3) gol e highlights. Decide Ferguson al 99' (4 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA