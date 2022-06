Video/ Olanda Galles (3-2) gol e highlights: Orange in testa (Nations League)

VIDEO OLANDA GALLES, LA PARTITA

L’Olanda batte il Galles al De Kuip di Rotterdam in questa quarta giornata di Nations League, Lega A, Gruppo 4. Succede tutto nel primo tempo: al 17esimo minuto Lang trova il suo primo gol in nazionale al termine di un’azione individuale spettacolare, trasformata in gol dall’obiettivo di mercato del Milan. Al 23esimo minuto è Gakpo a realizzare il momentaneo 2-0 in favore degli Orange, dopo aver vinto fortunosamente due incredibili rimpalli. Nonostante gli episodi in occasione della seconda rete, il raddoppio è meritato per gli olandesi.

Dopo 3 minuti, però, il match si riapre grazie ad un errore clamoroso di Martins Indi: pallone sanguinoso perso davanti alla propria area e recupero puntuale di Wilson, che è bravo e veloce a servire Johnson. Il gallese incrocia il suo destro e realizza il 2-1. Nel secondo tempo succede tutto nei minuti di recupero: al 92esimo Bale pareggio su calcio di rigore, ed un minuto più tardi Depay riporta in vantaggio gli Orange. L’Olanda si conferma capolista del girone, nonostante la vittoria del Belgio sulla Polonia nell’altro match. La classifica al momento recita: Olanda 10, Belgio 7, Polonia 4, Galles 1. Bale e compagni sono seriamente a rischio retrocessione.

VIDEO OLANDA GALLES, IL TABELLINO

Olanda-Galles 3-2 (2-1)

OLANDA (3-4-3): Cillessen; Teze (dal 1′ st de Vrij), De Ligt, Martins Indi; Hateboer (dal 1′ st Dumfries), Koopemeiners, F. de Jong, Malacia; Janseen (dal 28′ st Depay), Gakpo, Lang (dal 28′ st Bergwijn). A disposizione: Flekken, Scherpen, de Vrij, Bergwijn, Til, Depay, Berghui, Klaassen, Blind, Schouten, Weghorst, Dumfries. Ct. Louis van Gaal

GALLES (4-4-2): Hennessey; Burns (dal 1′ st C. Roberts), Rodon (dal 22′ st Gunter), Mephan, B. Davies; Thomas, Ampadu, Smith (dal 18′ st Ramsey), Wilson; James (dal 25′ st Bale), Johnson. A disposizione: King, A. Davies, Gunter, Denham, Ramsey, Bale, C. Roberts, Matondo, J. Williams, Harris. Ct. Rob Page

Reti: al 17′ pt Lang, al 23′ pt Gakpo, al 26′ pt Johnson, 47′ st Bale, al 48′ st Depay

Ammonizioni: Martins Indi, Koopemeiners, Mepham, Ampadu, Roberts













