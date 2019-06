Video/ Olanda Inghilterra (3-1): highlights e gol, Oranje in finale! (Nations league)

Sono serviti i tempi supplementari per decidere chi sarà il secondo finalista per la Nations league, ma alla fine il tabellone ha consacrato l’Olanda al successo per 3-1. Come si vede nel video di Olanda Inghilterra, la compagine oranje ha avuto al fine la meglio sfruttando con grande lucidità due banali errori in difesa per la Tre leoni che si sono quindi rivelati fondamentali. Tornano al fischio d’inizio di questa semifinale della Nations league giocata a Guimaraes, va detto che subito il ritmo si è fatto altissimo e non sono state poche le occasioni da gol firmate da entrambe le squadre come pure però gli interventi della direzione arbitrale. Ecco infatti che il primo gol della partita arriva su decisione dell’arbitro Turpin, che concede al 32’ un rigore all’Inghilterra, per fallo di De Ligt e firmato con perizia da Rashford. E’ però nel secondo tempo che arriva la risposta degli olandesi: al 73’ sempre De Ligt si fa perdonare la ingenuità di prima e trova la via del gol.Nnei tempi supplementari poi la compagine inglese appare poco concentrata e stanca: ne approfittano gli olandesi che trovano quindi 3-1 finale, prima sfruttando l’autogol di Walker e poi con Quincy Promes (in rete al 114’).

IL TABELLINO

Olanda-Inghilterra 3-1

OLANDA (4-3-3): Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon (69′ Van de Beek), Wijnaldum, De Jong (114′ Strootman); Bergwijn, Depay, Babel (68′ Promes). ALLENATORE: Koeman.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Chilwell, Stones, Maguire, Walker, Barkley, Rice (106′ Alli), Delph (77′ Henderson), Sterling, Rashford (46′ Kane), Sancho (61′ Lingard). ALLENATORE: Southgate.

RETI: 32′ Rig. Rashford (I), 73′ De Ligt (O), 97′ Aut. Walker (O), 114′ Promes (O)

AMMONIZIONI: De Ligt, Dumfries, Van de Beek (O), Kane (I)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 7′ nel secondo tempo, 0′ nel primo tempo supplementare, 1′ nel secondo tempo supplementare

STADIO: Estádio D. Afonso Henriques

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI OLANDA INGHILTERRA, NATIONS LEAGUE



© RIPRODUZIONE RISERVATA