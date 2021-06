Video/ Olanda Ucraina (3-2): gol e highlights: gara pazza ad Amsterdam!

Non era mai accaduto nella fase finale di un europeo che una partita finisse 3-2 con tutti i gol segnati solamente nel secondo tempo: nel video Olanda Ucraina si può dunque ammirare questo evento “storico”. Questa chicca statistica possiamo darvela grazie a Bushchan, il portiere dell’Ucraina, che nella prima frazione di gioco ha parato di tutto ai giocatori dell’Olanda. Con una serie di miracoli il guardiapali della nazionale di Shevchenko ha tenuto il risultato in equilibrio fino al 52′, quando una disattenzione di Mykolenko spalanca le porte a Wijnaldum, con il centrocampista del Liverpool che ha approfittato della respinta non impeccabile del numero 1 ucraino per gonfiare la rete all’ennesimo tentativo. Sbloccato lo stallo alla Cruijff Arena di Amsterdam, la partita è diventata ancora più bella con i padroni di casa che erano pure riusciti a raddoppiare con Weghorst, prima che il ct De Boer decidesse di rimettere in corsa gli avversari con due cambi senza senso.

Nel giro di 4 minuti gli ospiti rimettono le cose a posto con Yarmolenko e Yaremchuk, di gran lunga i migliori nelle fila ucraine. Neanche sul due pari i gialloblu sono stati però capaci di gestire la situazione, consentendo a Dumfries di riportare definitivamente in vantaggio gli oranje a pochi minuti dal novantesimo, dopo tutti gli sforzi profusi per cancellare il doppio svantaggio maturato nel corso della ripresa. Il girone C di Euro 2020 ora vede due squadre in testa, con Ucraina-Macedonia che rischia già di essere fatale per una delle due in caso di ulteriore KO. CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI OLANDA UCRAINA

VIDEO OLANDA UCRAINA 3-2, LE DICHIARAZIONI

Ruslan Malinovskyi è stato l’artefice del 2-2 con l’assist per Yaremchuk: “Difficile descrivere a caldo le emozioni che sto provando stasera e in particolare dopo il triplice fischio, sullo 0-2 siamo stati bravi a rimontare, peccato per il gol nel finale, potevamo gestire meglio la situazione sul due pari, dovevamo accontentarci visto come si erano messe le cose. Dobbiamo essere più aggressivi e non giocare così bassi, altrimenti gli avversari ci metteranno sempre i piedi in testa”. Queste, invece, le parole del ct ucraino Andriy Shevchenko: “Secondo me questa partita l’abbiamo persa negli ultimi minuti, sul 2-2 dovevamo giocare con più calma, nella fase finale di un europeo il più piccolo errore lo paghi a carissimo prezzo. Nel primo tempo inoltre non siamo mai stati pericolosi, sullo 0-2 sono rimasto impressionato dalla reazione dei ragazzi, non si sono abbattuti e in pochi minuti hanno dato vita a un gran rimonta. Sono davvero dispiaciuto per la sconfitta che non meritavamo, sarebbe bastato non commettere altri errori, ma è anche così che si accumula esperienza e si cresce”.

Frank de Boer può andare a letto con il sorriso nonostante gli errori tattici che rischiavano di compromettere una partita già vinta: “Nel complesso la nostra prestazione è stata più che buona, certo poteva essere una vittoria decisamente più tranquilla, a venti minuti dal novantesimo eravamo sul 2-0 e ci siamo fatti raggiungere, meno male che in extremis siamo riusciti a dare il colpo di reni decisivo. Che questa gara ci serva da lezione per le prossime dove cercheremo di non ripetere gli stessi errori. E’ la prima volta che partecipo da allenatore a un torneo così importante, la pressione non manca ma a me sono sempre piaciute le sfide difficili”.

VIDEO OLANDA UCRAINA 3-2, IL TABELLINO

OLANDA-UCRAINA 3-2 (0-0)

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; J. Timber (88′ Veltman), De Vrij, Blind (64′ Aké); Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. de Jong, Van Aanholt (64′ Wijndal); Weghorst (88′ L. de Jong), Depay (90’+1′ Malen). All. Frank de Boer.

UCRAINA (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko; Yarmolenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Zubkov (13′ Marlos, 64′ Shaparenko); Yaremchuk. All. Andriy Shevchenko.

ARBITRO: Felix Brych (GER).

AMMONITI: 90’+3′ Sydorchuk (U).

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 52′ Wijnaldum (O), 58′ Weghorst (O), 75′ Yarmolenko (U), 79′ Yaremchuk (U), 85′ Dumfries (O).



