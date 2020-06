Video/ Olbia Giana Erminio (1-0): highlights e gol. Albè cade in Sardegna (Serie C)

Allo Stadio Bruno Nespoli l’Olbia supera la Giana Erminio per 1 a 0. Come si vede nel video di Olbia Giana Erminio, nelle fasi iniziali dell’incontro nessuna delle due formazioni riesce a prevalere sull’altra ed a prendere effettivamente in mano le redini del match. I padroni di casa guidati dal tecnico Brevi tentano quindi di affacciarsi in zona offensiva tramite un paio di giocate interessanti firmate da La Rosa, tra l’11’ ed il 16′, e nemmeno Cocco riesce poi a fare di meglio intorno al 18′. Gli ospiti di mister Albé tentano poi di vivacizzare il ritmo del match con scarso successo in avvio di secondo tempo. Il copione pare quindi invertirsi nella ripresa ma la sfida viene decisa da un episodio sfortunato: è Perna a spedire la sfera nella propria porta con un colpo di testa impreciso nel tentativo di liberare l’area di rigore lombarda su un calcio d’angolo battuto da Giandonato. Si rivelano dunque inutili gli sforzi effettuati dagli uomini allenati da mister Albè per il resto della ripresa e la sfida, ormai segnata, si avvia lentamente verso il triplice fischio dell’arbitro. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Santoro, proveniente dalla sezione di Messina, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Altare da un lato, Piccoli, Solerio e Madonna dall’altro. La vittoria ottenuta questa sera pone senza dubbio l’Olbia in una situazione più che favorevole in vista della gara di ritorno rispetto alla sconfitta rimediata oggi dalla Giana Erminio.

IL TABELLINO

Olbia-Giana Erminio 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 56′ AUTO Perna(G).

Assist: 56′ Giandonato(O).

OLBIA – Aresti; La Rosa, Gozza, Altare; Candela, Vallocchia, Giandonato, Lella, Pisano; Ogunseye, Cocco. All.: Brevi.

GIANA ERMINIO – Acerbi; Perico, Montesano, Nolan; Madonna, Piccoli, Dalla Bona, Maltese, Solerio; Manconi; Penna. All.: Albé.

Arbitro: Alberto Santoro (Messina).

Ammoniti: 30′ Piccoli(G); 35′ Altare(O); 66′ Solerio(G); 82′ Madonna(G).

CLICCA QUI PER IL VIDEO OLBIA GIANA ERMINIO, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA