Video/ Olbia Lucchese (0-0) gli highlights. Pari deludente per Lopez

VIDEO OLBIA-LUCCHESE (0-0): LA SINTESI

Allo Stadio Bruno Nespoli le formazioni di Olbia e Lucchese si annullano a vicenda senza farsi del male con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro, dopo una prima breve fase di studio, sembrano essere gli ospiti allenati dal tecnico Lopez a cercare di prendere in mano le redini del match costringendo il portiere di casa Tornaghi ad evitare il peggio sia al 7′ sul tiro-cross di Adamoli che al 9′ su Bianchi, spedendo la sfera in calcio d’angolo su una deviazione fortuita. I sardi si fanno invece vedere soltanto verso l’11’, con Ladinetti a sparare sul fondo. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoneri insistono in cerca del gol dell’eventuale vantaggio con Adamoli, la cui conclusione è stata respinta dal solito Tornaghi al 29′. La partita dei bianchi si vivacizza poco dopo la mezz’ora con la rete sfiorata da Giandonato al 32′ e sono di nuovo i Galluresi a mancare un’altra buona opportunità nel finale di frazione al 43′ quando proprio Giandonato non inquadra lo specchio della porta su un errato rinvio della retroguardia toscana.

VIDEO OLBIA LUCCHESE: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, cominciato con gli ingressi di Ceesay e di Signori al posto di Sbrissa e di Caccetta tra gli uomini di mister Lopez, al contrario di quanto ammirato nel corso della frazione precedente sono invece i padroni di casa a gestire la situazione. Le Pantere non si lasciano però impressionare dal nuovo atteggiamento mostrato dai rivali di giornata e sfiorano anzi il gol del vantaggio al 59′ quando Bianchi spara incredibilmente largo sull’errore commesso da Altare. Nell’ultima parte dell’incontro, sono i bianchi a sfiorare il colpaccio con gli spunti di Marigosu e di La Rosa da fermo, senza che i toscani riescano più a ritrovare quella brillantezza che li aveva contraddistinti nella prima parte della gara. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Marigosu da un lato, Papini, Dumancic e Kosovan dall’altro. Il punto conquistato in questo recupero dell’ottavo turno di campionato permette rispettivamente all’Olbia di salire a quota 8 ed alla Lucchese di portarsi a quota 3 nella classifica del girone A della Serie C.

IL TABELLINO

Olbia-Lucchese 0-0

OLBIA (3-4-2-1) – Tornaghi; La Rosa, Emerson, Altare; Demarcus, Ladinetti, Lella, Cadili; Giandonato, Marigosu; Udoh. A disp.: Van Der Want, Pitzalis, Dalla Bernardina, Secci, Arboleda, Cossu, Occhioni, Pennington, Di Paolo, D’Agostino, Ragatzu, Gagliano. Allenatore: Max Canzi.

LUCCHESE (3-5-2) – Coletta; Benassi, De Vito, Dumancic; Nannelli, Sbrissa, Caccetta, Kosovan, Adamoli; Bianchi, Panati. A disp.: Biggeri, Lo Curto, Papini, Signori, Solcia, Bartolomei, Forciniti, Meucci, Molinaro, Scalzi, Moreo, Ceesay. Allenatore: Giovanni Lopez.

Arbitro: Francesco Cosso (sezione di Reggio Calabria).

Ammoniti: Papini(L); Dumancic(L); Marigosu(O); Kosovan(L);

