Video/ Olbia Lucchese (0-0) highlights: Russo sfiora il colpaccio! (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI OLBIA LUCCHESE: LA SINTESI

Allo Stadio Bruno Nespoli le squadre di Olbia e Lucchese si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Gorgone cominciano bene la sfida affacciandosi pericolosamente in avanti già al 4′ con un tiro di poco largo provato da Guadagni. I padroni di casa allenati da mister Greco replicano al 7′ sparando a lato con Russo. I minuti scorrono sul cronometro ed i sardi insistono calciando alto con Dessena al 22′ e impegnando Chiorra con Ragatzu al 32′.

DIRETTA/ Olbia Lucchese (risultato finale 0-0): Tumbarello non ci arriva! (Serie C, 5 novembre 2023)

I toscani non capitalizzano per un soffio al 38′ con De Maria e sul fronte opposto Nanni non combina di meglio su una doppia opportunità al 43′. Nel secondo tempo sono i rossoneri a suonare la carica al 53′ con un tentativo di Tumbarello finito alto sopra la traversa della porta avversaria. Nell’ultima parte dell’incontro le Pantere non approfittano a dovere delle loro sortite offensive al 62′ con Russo, fermato miracolosamente da Rinaldi, e, dopo aver rischiato su Nanni al 63′, pure al 72′ mancando l’appuntamento con la sfera sia con Magnani che Tumbarello.

Video/ Olbia Pineto (1-0) gol e highlights: Ragatzu regala i tre punti (2 novembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mauro Gangi, proveniente dalla sezione di Enna, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Dessena, Fabbri e Ragatzu da un lato, Magnaghi e Tumbarello dall’altro. Il punto conquistato in questo dodicesimo turno di campionato permette all’Olbia di salire a quota 15 ed alla Lucchese di portarsi a 13 punti nella classifica del girone B della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI OLBIA LUCCHESE: IL TABELLINO

Olbia-Lucchese 0 a 0

OLBIA (4-2-3-1) – Rinaldi, Arboleda, Bellodi, Motolese, Fabbri; Dessena, Mameli; Contini, Biancu, Ragatzu; Nanni. A disposizione: Palmisani, Van Der Want, Zallu, La Rosa, Incerti, Corti, Zanchetta, Palomba, Cavuoti, Belloni, Di Nunzio, Scapin, Montebugnoli. All.: Greco.

Diretta/ Olbia Pineto (risultato finale 1-0): tre punti ai sardi! (Serie C, 2 novembre 2023)

LUCCHESE (3-4-1-2) – Chiorra, Gucher, Merletti, Tiritiello; Alagna, Tumbarello, Cangianiello, De Maria; Russo; Guadagni, Magnaghi. A disposizione: Coletta, Perotta, Toma, Pinna, Fedato, Sueva, Berti, Quirini, Djibril, Leone, Yeboah. All.: Gorgone.

Arbitro: Mauro Gangi (sezione di Enna).

Ammoniti: 38′ Dessena(O); 43′ Fabbri(O); 50′ Magnaghi(L); 63′ Tumbarello(L); 90’+3′ Ragatzu(O).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI OLBIA LUCCHESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA