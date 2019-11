Video/ Olbia Novara (1-2): highlights e gol. Peralta e Bianchi! (Serie C)

Allo Stadio Bruno Nespoli il Novara supera in trasferta l’Olbia per 2 a 1. Come si vede nel video di Olbia Novara, nelle fasi iniziali del primo tempo i piemontesi sorprendono i sardi passando subito in vantaggio al 2′ grazie ad un’azione personale di Peralta. I padroni di casa reagiscono e, al 26′, realizzano la rete del pareggio con Parigi. Gli ospiti ripetono l’ottima partenza ammirata nella frazione precedente anche in avvio di secondo tempo, quando siglano il gol del raddoppio definitivo per merito di Bianchi al 47′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso, della sezione di Reggio Calabria, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Parigi, Muroni e Vallocchia, oltre ad aver espulso La Rosa con un rosso diretto, da un lato, Pogliano, Nardi e Marchegiani dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quindicesima giornata di campionato permettono al Novara di salire a quota 25 nella classifica del girone A di Serie C mentre l’Olbia non si muove, rimanendo fermo a quota 11 punti.

VIDEO OLBIA NOVARA: IL TABELLINO

Olbia-Novara 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 2′ Peralta(N); 26′ Parigi(O); 47′ Bianchi(N).

OLBIA (4-3-1-2) – Crosta; Pisano, La Rosa, Gozzi, Pitzalis; Manca, Muroni, Lella; Biancu; Parigi, Ogunseye. A disp.: Barone, Van der Want, Dalla Bernardina, Zugaro, Mastino, Miceli, Vallocchia, Verde, Doratiotto, Demarcus. All.: Raineri.

NOVARA (4-3-2-1) – Marchegiani; Cassandro, Sbraga, Pogliano, Cagnano; Nardi, Buzzegoli, Bianchi; Peralta, Piscitella; Bortolussi. A disp.: Marricchi, Spada, Tartaglia, Bellich, Bove, Zunino, Visconti, Schiavi, Collodel, Capanni, Gonzalez, Pinzauti. All.: Banchieri.

Arbitro: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Ammoniti: 32′ Parigi(O); 60′ Pogliano(N); 64′ Muroni(O); 66′ Nardi(N); 69′ Vallocchia(O); 76′ Marchegiani(N).

Espulsi: 90′ La Rosa(O).

