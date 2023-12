Video/ Olbia Perugia (0-1) gol e highlights: il Grifo vince al “Nespoli” con Paz! (Serie C, 3 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA PERUGIA (0-1): LA PARTITA

Basta un gol di Paz per decidere l’equilibrato match tra Olbia e Perugia, sfida che conferma il buon momento degli umbri di Francesco Baldini. Nella cornice dello stadio “Bruno Nespoli” infatti vanno in scena 90 minuti molto piacevoli e caratterizzati da diverse occasioni da rete da una parte e dell’altra, in cui per quasi metà gara il risultato sembra aperto a qualunque esito e il distacco in classifica non si percepisce. A rendersi pericolosi tra le fila del Grifo sono Santoro e Torrasi in avvio, mentre tra i bianchi sfiora la rete Cavuoti: poi, nel finale, chance per i padroni di casa con Contini e Biancu prima del gol di Paz, bravo a inserirsi e battere Rinaldi (43′).

Diretta/ Olbia Perugia (risultato finale 0-1): vince il Grifo, basta un gol di Paz al 43'! (3 dicembre 2023)

Il gol fa da spartiacque: nella ripresa infatti i biancorossi fanno il minimo sindacale, lasciando l’onere di tenere il pallino del gioco ai sardi. Infatti al 54′ Dessena sciupa l’occasione che poteva valere l’1-1: tra movimenti dalle panchine e cronometro che scorre, la contesa nel secondo tempo ha meno sussulti rispetto ai primi 45′ e solo nel finale c’è un po’ di emozione, soprattutto quando un tiro di Ragatzu, deviato provvidenzialmente, mette i brividi al portiere ospite Adamonis. La gara si spegne lentamente e il triplice fischio sancisce la vittoria del Perugia che così sale a quota 29, soffiando il terzo posto alla Carrarese; buona prova per l’Olbia che però esce a mani vuote dalla sfida e resta ferma a 16 punti, in zona play-out ma con buone prospettive di poter arrivare a una tranquilla salvezza giocando così.

DIRETTA/ Sestri Levante Olbia (risultato finale 2-2): pareggia Palomba! (Serie C, 26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA PERUGIA (0-1): IL TABELLINO

OLBIA: Rinaldi, Zallu, Motolese, Bellodi, Montebugnoli (dal 41′ st Corti), Mameli (dal 15′ st Ragatzu), Dessena, Cavuoti, Contini (dal 31′ st Gennari), Scapin (dal 41′ st La Rosa), Biancu. A disposizione: Arboleda, Belloni, Fabbri, Incerti, Palmisani, Palomba, van der Want, Zanchetta. Allenatore: Leandro Greco.

PERUGIA: Adamonis, Paz (dal 20′ st Mezzoni), Angella, Vulikic, Bozzolan (dal 37′ st Cancellieri), Torrasi (dal 14′ st Kouan), Bartolomei, Lisi, Santoro, Ricci (dal 16′ st Seghetti), Matos. A disposizione: Acell, Bezziccheri, Cudrig, Dell’Orco, Furlan, Morichelli. Allenatore: Francesco Baldini.

Video/ Perugia Carrarese (1-1) gol e highlights: rete annullata a Seghetti! (Serie C, 25 novembre 2023)

Reti: 43′ pt Paz (P).

Ammoniti: Zallu (O), Corti (O), Matos (P), Bartolomei (P).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA PERUGIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA