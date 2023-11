Video/ Olbia Pineto (1-0) gol e highlights: Ragatzu regala i tre punti (2 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA PINETO: SINTESI

Nei primi venticinque minuti tra Olbia e Pineto, il punteggio si mantiene sullo 0-0, ma un momento di rilievo è stata un’occasione creata da Bellodi dell’Olbia su calcio d’angolo. L’azione derivante dal calcio d’angolo ha offerto a Bellodi l’opportunità di mettere a segno un gol. La minaccia derivante da situazioni di palla inattiva può essere particolarmente pericolosa, e Bellodi ha cercato di sfruttare al meglio questa occasione per sbloccare il punteggio a favore della sua squadra. Tuttavia, la difesa avversaria o il portiere del Pineto hanno resistito, mantenendo il risultato in equilibrio. La partita si sviluppa in modo teso, e le squadre cercano di capitalizzare sulle opportunità per prendere il comando.

Diretta/ Olbia Pineto (risultato finale 1-0): tre punti ai sardi! (Serie C, 2 novembre 2023)

La rete di Ragatzu nel primo tempo nella partita di Olbia e Pineto è stata il risultato di un’azione magistrale, nata da un suo dribbling spettacolare che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Ragatzu ha dimostrato la sua abilità tecnica e agilità nel superare gli avversari con una serie di dribbling precisi, creando uno spazio per sé stesso in zona d’attacco. Con un tocco elegante del pallone, Ragatzu ha evitato gli interventi difensivi, trovando la giusta posizione per effettuare un tiro preciso che ha finito nel sacco. Questa azione da gol è stata una dimostrazione del talento individuale di Ragatzu nel prendere in mano le redini del gioco e capitalizzare sulle sue capacità tecniche. L’Olbia ha così conquistato il vantaggio grazie alla brillantezza di Ragatzu, e la seconda metà del match sarà determinante per vedere se la squadra riuscirà a mantenere la leadership o se il Pineto riuscirà a ribaltare la situazione.

Video/ Vis Pesaro Pineto (1-1) gol e highlights: Taraschi e Zagnoni decidono il match

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA PINETO, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venticinque minuti del secondo tempo di Olbia e Pineto, il punteggio è 1-0 a favore dell’Olbia, ma Ragatzu ha avuto un’occasione che avrebbe potuto consentirgli di realizzare una doppietta. La possibilità per Ragatzu di segnare una seconda volta potrebbe essere stata un momento chiave per consolidare il vantaggio della sua squadra. Tuttavia, le dinamiche del calcio spesso sono imprevedibili e, nonostante l’opportunità, la difesa avversaria o il portiere del Pineto hanno probabilmente evitato il gol. La partita rimane interessante e l’Olbia cercherà di mantenere il controllo, mentre il Pineto proverà a rispondere.

Diretta/ Vis Pesaro Pineto (risultato finale 1-1): triplice fischio! (Serie C, 30 ottobre 2023)

Olbia e Pineto si è conclusa con un risultato finale di 1-0 a favore dell’Olbia, grazie alla rete di Ragatzu. Sul finale, Volpicelli del Pineto ha avuto un’occasione che avrebbe potuto consentire alla sua squadra di pareggiare, ma la difesa dell’Olbia o il portiere hanno tenuto a bada l’attacco avversario. La rete di Ragatzu si è dimostrata determinante per la vittoria dell’Olbia, mentre l’occasione di Volpicelli nel finale potrebbe essere stata un momento di suspense. La partita è stata sicuramente combattuta, ma alla fine l’Olbia ha conquistato i tre punti. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti sul mondo del calcio e per le ultime notizie sulle dinamiche delle partite.

OLBIA PINETO, IL TABELLINO

OLBIA: Rinaldi F. (Portiere), Arboleda C., Montebugnoli M., Motolese M., Bellodi G., Cavuoti N. (dal 25′ st Zallu F.), Incerti D. F., La Rosa L. (dal 14′ st Contini G.), Biancu R. (dal 37′ st Mameli A.), Ragatzu D., Nanni N. (dal 38′ st Corti A.). A disposizione: Belloni L., Di Nunzio F., Fabbri F., Palmisani L. (Portiere), Palomba L., Scapin T., van der Want M. (Portiere)

PINETO: Mercorelli S. (Portiere), Evangelisti N., Baggi F. (dal 14′ st Lombardi L.), Marafini A. (dal 14′ st Villa L.), De Santis S. (dal 37′ st Della Quercia R.), Germinario G., Amadio S., Teraschi M. (dal 28′ st Borsoi M.), Volpicelli E., Gambale D. (dal 13′ st Chakir A.), Njambe M.. A disposizione: Di Filippo N., Foglia M., Grilli M. (Portiere), Ingrosso G., Macario G., Ruggiero M.

RETI: al 36′ pt Ragatzu D. (Olbia) .

AMMONIZIONI: al 13′ pt Bellodi G. (Olbia), al 26′ pt Nanni N. (Olbia) al 43′ pt Baggi F. (Pineto), al 15′ st Germinario G. (Pineto).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS OLBIA PINETO













© RIPRODUZIONE RISERVATA