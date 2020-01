Video/ Olbia Pontedera (1-1): highlights e gol. Un punto a testa (Serie C)

Nella 22^ giornata di Serie C, Olbia e Pontedera dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Ropolo e La Rosa per un pareggio 1-1 che accontenta solo i sardi. Come si vede nel video di Olbia Pontedera, dopo dieci minuti di stallo Demarcus la mette in mezzo, uscita tempestiva di Mazzini. Pisano calcia dopo un cross sulla fascia, tiro che non crea problemi. Le emozioni arrivano tutte nel finale di primo tempo. Tiro la volo da dentro area di Ropolo che non lascia scampo al portiere avversario. Un minuto dopo colpisce Luca La Rosa. L’Olbia la riprende un minuto dopo! Accade tutto nel finale di prima frazione tra le due compagini.

VIDEO OLBIA PONTEDERA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo le emozioni sono davvero pochissime. Biancu calcia da ottima posizione ma non inquadra lo specchio. Girandola di sostituzioni nelle due compagini che provano a sbloccarla in tutti i modi senza riuscirci. La gara termina con un giusto pareggio visto quello che ha mostrato il rettangolo verde. L’Olbia ha saputo raccogliere solamente due vittorie, con questo oari invece salgono ad otto con ben undici sconfitte. Per il Pontedera si può parlare quindi di occasione sprecata. Restano infatti undici le vittorie, tre sconfitte e sette i pareggi. Guardando invece i precedenti il risultato finale rispeccbia le ultime gare.

