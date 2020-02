Video/ Olbia Renate (0-0): highlights, nessun gol al Nespoli (Serie C)

Per il Renate prosegue il momento difficile, ma con una prestazione difensiva gagliarda la formazione brianzola riesce a uscire indenne dal campo di un’Olbia che, pur affamata di punti salvezza e capace di giocare una partita di grande intraprendenza, non è riuscita a sfondare dal punto di vista offensivo. Finisce con un pari senza reti che mantiene a galla il Renate e non risolve i problemi in zona retrocessione dei sardi. Come si vede nel video di Olbia Renate, nel primo quarto d’ora di marca brianzola con i tentativi di Anghileri e Sorrentino che non trovano però lo specchio della porta. L’Olbia sembra più attenta ad attendere e ripartire, al 30′ però ancora il Renate si affaccia in avanti ed è Aresti a doversi esibire in una grande parata che evita il vantaggio ospite. La migliore occasione da gol del primo tempo ce l’ha però l’Olbia con Ogunseye che salta secco il diretto marcatore e scarica una saetta dal vertice destro dell’area di rigore, conclusione che va però a stamparsi sulla traversa.

IL SECONDO TEMPO

L’Olbia inizia la ripresa con un doppio cambio, fuori Pennington e Demarcus, dentro Lella e Candela. Al 5′ Biancu tenta la gran conclusione da fuori, trovando però l’ottima risposta di Satalino che evita guai al Renate. Al 14′ ancora Satalino compie un grande intervento su una gran botta di Biancu, nel secondo tempo l’Olbia sembra aver preso con autorità le redini della partita senza riuscire però a sfondare ai 16 metri, privilegiando così le conclusioni dalla distanza. E lo stesso avviene al quarto d’ora con una traversa colpita da Giandonato, secondo legno per i sardi. Pitzalis entra al posto di Pisano, quindi al 24′ Satalino è ancora decisivo su Ogunseye. Attacca sempre l’Olbia, finisce a lato un tentativo di Biancu, quindi al 38′ Satalino neutralizza un colpo di testa di Ogunseye. Il Renate tiene e il match allo stadio Nespoli si chiude quindi senza reti.

CLICCA QUI PER IL VIDEO OLBIA RENATE



© RIPRODUZIONE RISERVATA