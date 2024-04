Video/ Olbia Spal (1-4) gol e highlights: doppietta di Dalmonte! (Serie C, 28 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI OLBIA SPAL: LA SINTESI

Allo Stadio Bruno Nespoli la Spal si aggiudica il successo in trasferta per 4 a 1 contro l’Olbia come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la partita pare inzialmente essere abbastanza equilibrata senza che nessuna delle due compagini riesca a prendere il sopravvento ma con il passare dei minuti i biancazzurri guadagnano terreno prezioso ed insistono tanto da sbloccare l’equilibrio al 20′ con il gol siglato da Siligardi, bravo a concretizzare il suggerimento offertogli da Ghiringhelli.

Diretta/ Olbia Spal (risultato finale 1-4): poker con Zilli! (Serie C, 28 aprile 2024)

La rete del raddoppio non si fa attendere ed arriva infatti già al 29′ per merito di Dalmonte. Nel secondo tempo proprio lo stesso Dalmonte torna ad essere protagonista completando la doppietta personale con il nuovo gol firmato al 54′, con l’aiuto di Siligardi. Nel finale di gara i sardi di mister Biagioni tentano di riaprire il match con il gol messo a segno da Ragatzu in azione personale all’83’ sebbene subiscano pure la rete del poker definitivo da parte di Zilli, liberato da Antenucci in contropiede, al 90′.

Video/ Pontedera Olbia (2-2) gol e highlights: Cerretti si dispera nel recupero! (Serie C, 21 aprile 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Filippo Colaninno di Nola ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Arboleda al 50′ e Montebugnoli all’81’ da un lato, Valentini al 37′, Contiliano al 68′ e Ghiringhelli al 71′ dall’altro. La vittoria porta tre punti alla Spal che raggiunge dunque i 49 punti nella classifica del girone B della Serie C 2023/2024 dopo trentotto giornate di campionato mentre l’Olbia rimane bloccato a 26 punti.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI OLBIA SPAL













© RIPRODUZIONE RISERVATA