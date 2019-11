Video/ Oleksandrija Wolfsburg (0-1): highlights e gol, tedeschi qualificati

All’Arena Lviv il Wolfsburg supera in trasferta l’Oleksandrija per 1 a 0, una vittoria decisiva per i tedeschi che vi illustriamo con il video di Oleksandrija Wolfsburg. Nelle fasi iniziali del primo tempo entrambe le compagini sembrano voler partire forte e creano infatti un’occasione per parte. Gli ospiti cominciano bene ma sono i padroni di casa a mettere i brividi agli avversari quando Casteels effettua un intervento provvidenziale su Shastal. La partita viene però decisa nel giro di pochi minuti nel finale di frazione: al 39′ il tecnico Saran è costretto ad effettuare una sostituzione prematura richiamando in panchina Kovalets a causa di un infortunio ed inserendo al suo posto Bezborodko. Proprio quest’ultimo commette quindi il fallo su Weghorst che vale il calcio di rigore per i biancoverdi e, nel recupero al 45’+1′, è lo stesso Weghorst a trasformare dal dischetto per il gol del vantaggio definitivo. Inutile la reazione degli ucraini nel secondo tempo, appena abbozzata se si pensa anche ai tentativi di raddoppiare dei tedeschi. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quinta giornata di Europa League permettono al Wolfsburg di salire a quota 8 nella classifica del girone J mentre l’Oleksandrija non si muove, rimanendo fermo a 3 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO OLEKSANDRIJA WOLFSBURG

VIDEO OLEKSANDRIJA WOLFSBURG: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Wolfsburg abbia ampiamente meritato di ottenere il successo finale a cominciare per esempio dal possesso palla favorevole con il 57%, supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi: l’83% contro il 74% con 399 su 478 e 244 su 328 appoggi completati. Meglio i biancoverdi per quanto riguarda i palloni recuperati, 41 a 39, ed i calciatori allenati dal tecnico Glasner spiccano in modo particolare in fase offensiva a fronte del 5 a 7 nelle conclusioni larghe e soprattutto del 6 a 2 nei tiri indirizzati nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Oleksandrija è stata la squadra più fallosa a causa del 18 a 17 nel computo dei falli commessi e l’arbitro austriaco M. Schuettengruber ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Pashaev e Bezborodko da un lato, Bruma, Roussillon e William dall’altro.

Oleksandrija Wolfsburg 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 45’+1′ RIG. Weghorst(W).

OLEXANDRIYA (4-3-3) – Pankiv; Pashayev, Baboglo, Dubra, Miroshnichenko; Banada, Zaporozhan, Grechyshkin; Luchkevych(86′ Zaderaka), Kovalets(39′ Bezborodko), Shastal(55′ Tretyakov). All.: Saran.

WOLFSBURG (3-4-3) – Casteels; Tisserand, Bruma, Brooks; William(90’+1′ Mbabu), Guilavogui, Arnold, Roussillon; Victor(61′ Steffen), Weghorst, Mehmedi(79′ Klaus). All.: Glasner.

Arbitro: M. Schuettengruber (Austria).

Ammoniti: 19′ Bruma(W); 45′ Pashaev(O); 69′ Roussillon(W); 71′ Bezborodko(O); 88′ William(W).

