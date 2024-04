Video/ Olympiacos Milan Primavera (3-0) gol e highlights: la coppa va ai greci (Youth League, 22 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI OYMPIACOS MILAN PRIMAVERA: LA SINTESI

Al Colovray Stadium di Nyon l’Olympiacos U19 ha la meglio sul Milan Primavera con un netto 3 a 0 arrivato nel corso del secondo tempo come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la formazioni giovanile guidata dal tecnico Sylaidopoulos si affaccia immediatamente in zona offensiva impegnando Raveyre con un tiro di Bakoulas già verso il 3′ e la Primavera di mister Abate cerca invece di farsi sentire con Stalmach prima e Zeroli poi all’8′. I greci sembrano in generale più in palla calciando largo con Papakanellos al 9′ e gli italiani ci riprovano con Zeroli al 27′ oltre a contenere l’iniziativa tentata da Bakoulas intorno al 37′.

Nella ripresa i giovani milanisti sembano riprendere le ostilità con lo spirito migliore per invertire il trend della frazione di gioco precedente se si guarda allo spunto di Sia, che non arriva per un soffio sul più bello all’appuntamento col pallone al 46′, e la conclusione di Scotti, che forza Sina alla parata in calcio d’angolo al 53′. Tuttavia, i rossobianchi spezzano l’equilibrio passando in vantaggio al 60′ quando Mouzakitis trasforma il calcio di rigore assegnato su segnalazione del VAR a causa del fallo di mano commesso da Simic e siglano la rete del raddoppio una manciata di secondi più tardi con il solito Papakanellos appunto al 61′. Il punto esclamativo lo mette quindi Bakoulas firmando il gol del tris definitivo addirittura in rovesciata a sfruttare un cross teso dalla corsia di destra già al 66′.

Nel finale i rossoneri provano ad accorciare le distanze con un paio di sortite di Sia tra il 71′ ed il 77′ così come ci prova Zeroli al 75′ ma Sina chiude tutto evitando il peggio persino su Sala e Simmelhack all’80’. Per quanto concerne l’aspetto della disciplina, l’arbitro inglese John Brooks ha estratto il cartellino giallo per cinque volte in modo tale da ammonire rispettivamente Kostoulas al 34′, Papakanellos al 47′, Bakoulas al 70′ e Sina al 90’+3′ da un lato, Bartesaghi all’81’ dall’altro. La vittoria maturata in Svizzera permette all’Olympiacos U19 di festeggiare il successo della Youth League 2023/2024, il primo trofeo internazionale mai vinto dal club greco a livello europeo e UEFA, mentre il Milan Primavera si deve accontentare del secondo posto nel torneo.

