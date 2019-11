Video/ Olympiacos Olimpia Milano (91-70): highlights, brutto ko ad Atene

Allo Stadio della pace e dell’amicizia l’Olympiacos supera l’Olimpia Milano per 91 a 70, andiamo dunque ad ammirare nel video Olympiacos Olimpia Milano tutti gli highlights della vittoria greca in Eurolega. Nelle fasi iniziali del primo tempo la squadra allenata da coach Kemzura ha provato subito a mettere la partita in discesa nel tentativo di prendere in mano le redini della sfida e di staccare subito gli avversari. I lombardi, costretti a parecchi errori al tiro, compensano mostrando invece grande precisione nelle conclusioni dalla distanza, così da invertire immediatamente il trend. Nei secondi dieci minuti del match però, gli ellenici ribaltano la situazione aggiudicandosi il parziale con un netto 25 a 18 ed aggiustando quindi la mira nei tiri da tre punti, pur fallendo qualche conclusione più semplice sotto canestro. Al rientro sul parquet dopo il riposo dell’intervallo lungo, sono sempre i greci ad avere il controllo delle operazioni, dominando milano con un sorprendente 31 a 16. La gara, ormai indirizzato sui binari del Pireo, non subisce più ulteriore scosse da qui alla sirena finale, dato che i giocatori di coach Messina faticano a tenere il passo, incapaci dunque di rimontare e prolungare la disputa quantomento ai tempi supplementari. Grazie alla vittoria ottenuta all’interno dalle mura amiche in questa undicesima giornata di Eurolega, l’Olympiacos raggiunge un record stagionale di 5-6 mentre la sconfitta costa il 7 a 4 all’Olimpia Milano.

VIDEO OLYMPIACOS OLIMPIA MILANO: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge abbastanza chiaramente come l’Olympiakos abbia meritato di ottenere il successo finale, a cominciare per esempio dalla migliore percentuale al tiro fatta registrare rispetto all’Olimpia, ovvero il 54,2% contro il 43,9%. A questo si aggiunge anche una maggiore precisione nei tiri da tre punti, il 63,2% contro il 50% con 8 su 21 e 6 su 19 triple realizzate, sebbene Milano si sia distinta effettuando l’unica stoppata del match. La compagine greca ha agito meglio pure a rimbalzo, 34 a 18 quelli totali, dei quali 9 a 3 in attacco e 25 a 15 in difesa, così come in quanto a palle perse, 9 a 13, ed a palle rubate, 6 a 5.Il migliore marcatore assoluto della serata è stato il numero 16 Kostas Papanikolaou tra le fila degli uomini del tecnico Kemzura con 17 punti realizzati e, sul fronte opposto, si è distinto il numero 13 Sergio Rodriguez grazie ai 14 punti messi a segno, gli stessi segnati da Vassilis Spanoulis sempre tra gli ellenici. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta è stata l’Olimpia Milano a causa del 27 a 21 nel computo dei falli personali commessi.

VIDEO OLYMPIACOS OLIMPIA MILANO: HIGHLIGHTS





