Video/ Olympiacos Panathinaikos: tifosi di casa aggrediscono la panchina biancoverde

Olympiacos Panathinaikos è sempre un derby accesissimo, di qualunque sport si tratti: in questo caso il basket, e nello specifico la straordinaria cornice dell’Eurolega che nella serata di martedì è stata purtroppo teatro di fatti gravi e minacce verbali e quasi fisiche come riportato da Sportando. Lo hanno denunciato i biancoverdi, che erano ospiti al Peace and Friendship Stadium del Pireo: sembra quasi uno scherzo che proprio in un palazzetto che porta questo nome alcuni tifosi accreditati, come mostra anche un video, si siano avvicinati alla panchina del Panathinaikos portando a tre situazioni di minaccia, come dichiarato dal club in trasferta, nei confronti del presidente Dimitrios Giannakopoulos. Per la cronaca, la partita l’ha vinta l’Olympiacos per 81-78 (22 punti di Shaquielle McKissic, 12 punti e 6 rimbalzi di Kostas Papanikolaou) ma a questo punto non è escluso che possa arrivare qualche provvedimento; da valutare, perché sui canali ufficiali del Panathinaikos non compaiono messaggi di sorta e la palla è eventualmente in mano all’Eurolega. Se confermato, il risultato complicherebbe anche i piani dell’Olimpia Milano che ieri è stata battuta in casa – a porte chiuse – dal Real Madrid.

VIDEO OLYMPIACOS PANATHINAIKOS, AGGRESSIONE ALLA PANCHINA BIANCOVERDE

Come abbiamo detto, il derby Olympiacos Panathinaikos è sempre caldissimo: le due società dall’inizio degli anni Novanta si sono divise i titoli nazionali in Grecia, dal 1992 ne hanno vinti un totale di 27 su 28 (19 i biancoverdi) lasciandone solo uno all’Aek Atene 18 anni fa. Non solo: in Eurolega sono entrambe riuscite a imporsi più volte in epoca moderna, e dunque rappresentano l’élite della pallacanestro europea. La faida tra le due squadre però ha portato ad un provvedimento clamoroso: l’anno scorso, a causa di una lunga e animata discussione sugli arbitraggi, aveva portato l’Olympiacos a rifiutarsi di scendere in campo per i playoff, dopo aver già dichiarato che non avrebbero più affrontato il Panathinaikos se non fossero stati chiamati fischietti stranieri. Come risultato, i biancorossi erano stati squalificati e retrocessi d’ufficio: oggi disputano la A2 Ethniki, il secondo campionato nazionale, e lo fanno con una squadra di riserve. I titolari invece partecipano all’Eurolega, poiché l’Olympiacos detiene la licenza; a questo punto sarà interessante stabilire se gli organizzatori del torneo intenderanno prendere provvedimenti in merito a quanto accaduto ieri sera al Pireo.