Video/ Olympiacos Psv (4-2): highlights e gol. La chiude Masouras all’86’!

Al Georgios Karaiskakis Stadium l’Olympiacos supera il PSV per 4 a 2. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati dal tecnico Pedro Martins a cominciare meglio tentando di prendere subito in mano le redini del match attraverso il possesso del pallone. I greci insistono e, su una punizione conquistata sulla trequarti, ci pensa Bouchalakis a mettere a segno la rete del vantaggio per i suoi al 9′, su assist di Valbuena. L’arbitro viene in ogni caso richiamato dal VAR per accertarsi della regolarità del gol segnato ma la quaterna decide di convalidare. Gli olandesi non ci stanno e trovano il pareggio quasi subito al 15′ per merito di Zahavi, bravo a trovare il varco giusto all’interno dell’area greca. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi di casa tornano avanti al 37′ tramite la rete siglata dall’ex interista M’Vila, autore di una bella conclusione dal limite dell’area. La gioia degli uomini di mister Martins dura tuttavia molto poco a causa del nuovo gol del pareggio firmato da Zahavi, il quale completa la doppietta personale con un colpo di testa sul calcio d’angolo battuto da Max al 40′. Gli ospiti hanno però anche dovuto rimpiazzare prematuramente Boscagli con Baumgartl a causa di un infortunio intorno al 39′. Proprio il neo entrato regala poi il facile ennesimo vantaggio per i greci nel recupero al 45’+2′ con El Arabi.

Nel secondo tempo sono i biancorossi in trasferta a provare a ristabilire l’equilibrio iniziale ancora una volta con la punizione battuta da Zahavi, vicino alla tripletta avendo colto il palo con la sua traiettoria da fermo al 49′. L’arbitro si è poi trovato costretto ad interrompere il gioco in più di un’occasione a causa dei diversi interventi irregolari commessi su tutti e due fronti e che hanno portato alle ammonizioni nei confronti rispettivamente di Reabciuk al 57′, Ba e Bruma al 63′ da una parte, Rosario al 63′ dall’altra. Nell’ultima parte dell’incontro c’è spazio anche per il poker di Masouras all’83’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro svedese A. Ekberg ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Reabciuk, Ba e Bruma da un lato, Sangare e Rosario dall’altro. Ottima vittoria per l’Olympiacos che partirà in una posizione più che favorevole in vista della sfida di ritorno da disputare in casa del PSV, chiamato invece alla rimonta.

IL TABELLINO

Olympiakos-PSV 4 a 2 (p.t. 3-2)

Reti: 10′ Bouchalakis(O); 15′ Zahavi(P); 37′ M’Vila(O); 45’+2′ El Arabi(O); 83′ Masouras(O).

Assist: 10′ Valbuena(O).

OLYMPIACOS (4-3-3) – José Sa; Lala(80′ Androutsos), Papastathopoulos, O. Ba, Reabcluk; M’Vila(80′ Vrousai), M. Camara, Bouchalakis; Valbuena(68′ Masouras), El-Arabi(74′ Fortounis), Bruma(80′ Koka). Allenatore: Pedro Martins.

PSV (4-3-3) – Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli(38′ Baumgartl), Max; Sangaré(70′ Vertessen), Thomas(85′ Van Ginkel), Rosario; Gotze(70′ Mauro Junior), Zahavi(85′ Gutierrez), Malen. Allenatore: Roger Schmidt

Arbitro: A. Ekberg (Svezia).

Ammoniti: 32′ Sangare(P); 57′ Reabciuk(O); 63′ Ba(O); 63′ Bruma(O); 63′ Rosario(P).

