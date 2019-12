Video/ Olympiacos Stella Rossa (1-0): highlights e gol, grande festa al Pireo!

Guardando il video con gli highlights e i gol di Olympiacos-Stella Rossa 1-0 la prima cosa che ti viene in mente di dire è “Chi di rigore ferisce, di rigore perisce”. E non perché ti ha dato di volta il cervello, ma semplicemente perché racchiude perfettamente quanto accaduto al Pireo con i padroni di casa che avevano un solo risultato a disposizione per andare almeno in Europa League, mentre agli ospiti poteva andare bene anche il pareggio per mantenere il secondo posto nel gruppo B, alle spalle di Bayern Monaco e Tottenham. Di conseguenza sono gli uomini di Pedro Martins a prendere l’iniziativa sin dal fischio d’inizio del nostro Orsato, anche se prima dell’intervallo è la formazione allenata da Milojevic a sciupare una grandissima chance fallendo un calcio di rigore con Tomané che scaglia il pallone sulla traversa. Scampato il pericolo i greci tornano ad attaccare come se non ci fosse un domani, Guilherme non riesce a vincere il duello tutto personale con Borjan mentre El Arabi pareggia il conto dei legni stampando il pallone sul palo. Quando ormai il novantesimo è dietro l’angolo, ecco che Jander sceglie il momento e il luogo peggiore per improvvisarsi pallavolista: stavolta il fischietto italiano assegna il calcio di rigore all’Olympiacos ed El Arabi, a differenza di Tomané, non sbaglia e fa impazzire di gioia i suoi tifosi che ormai si erano rassegnati al peggio. Invece sono i serbi a rimanere senza coppe da qui a fine stagione, da febbraio gli ellenici saranno protagonisti in un torneo dove, sorteggio permettendo, avranno più possibilità di dire la loro.a

IL TABELLINO

OLYMPIACOS-STELLA ROSSA 1-0 (0-0)

OLYMPIACOS (4-3-3): José Sà; Elabdellaoui, Meriah, Ruben Semedo, Tsimikas; Guilherme, Camara (61′ Guerrero), Bouchalakis; Podence, El Arabi (90′ Benzia), Masouras (70′ Lovera). All. Pedro Martins.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Milunovic, Degenek, Rodic (82′ Jander); N. Petrovic, Ivanic; Garcia, Marin, Vukanovic (65′ Boakye); Tomané (58′ Van la Parra). All. Vladan Milojevic.

ARBITRO: Daniele Orsato (ITA).

AMMONITI: Camara (O), Guilherme (O), Podence (O), Rodic (S), Degenek (S), Borjan (S), Jander (S), Guerrero (O).

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 87′ rig. El Arabi (O).

CLICCA QUI PER IL VIDEO OLYMPIACOS STELLA ROSSA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA