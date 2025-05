VIDEO OLYMPIAKOS MONACO, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Etihad Arena di Abu Dhabi l’AS Monaco vince per 68 a 78 contro l’Olympiakos e passa anche questo turno. Nel primo tempo appare subito molto chiaro quanto l’equilibrio iniziale sia difficile da rompere da parte delle due compagini impegnate sul parquet.

Sia i biancorossi di casa che quelli ospiti si danno infatti grande battaglia senza che nessuna squadra riesca realmente a prevalre sull’altra. Gli ospiti, però, col passare dei minuti tentano di passare in vantaggio ed hanno successo nel loro intento conducendo appunto per tre punti al termine del secondo quarto, ovvero al momento di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

Nel secondo tempo la formazione allenata da coach Spanoulis si ripete dimostrandosi in controllo del match nonostante gli uomini di coach Bartzokas aggiustino la mia rispetto a quanto prodotto fino a qualche istante prima. Nel finale va in scena la riproposizione di quanto ammirato negli ultimi venti minuti di gioco poichè il club del Principato continua a segnare come in precedenza ed i rivali di giornata non sono in grado di rispondere a sufficienza per poter pensare di ripristinare la parità.

La vittoria conquistata negli Emirati Arabi Uniti garantisce al Monaco la qualificazione alla finale dell’Eurolega per la stagione 2024/2025, sfida in cui dovrà vedersela contro i turchi del Fenerbahce. La sconfitta condanna invece l’Olympiakos all’eliminazione dalla competizione, vedendo così sfumare la possibilità di aggiudicarsi il trofeo.

OLYMPIAKOS – Papanikolaou, Fall, Vezenkov, Williams-Goss, Fournier. A disposizione: Lee S-R, McKissic, Walkup, Wright,Milutinov, Peters, Vildoza. Coach: Bartzokas.

AS MONACO – Diallo, James, Theis, Blossomgame, Strazel. A disposizione: Brown, Calathes, Okobo, Jaiteh, Loyd, Papagiannis, Tarpey. Coach: Spanoulis.

