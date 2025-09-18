Video Olympiakos Pafos (0-0), gol e highlights: Mendillibar si schianta sul muro difensivo di Carcedo.

VIDEO OLYMPIAKOS PAFOS (0-0): I CIPRIOTI TROVANO IL PRIMO PUNTO IN CHAMPIONS LEAGUE

I primi 45′ minuti del video Olympiakos Pafos sono tutt’altro che esaltanti e vedono la sfida tra due squadre imprecise. A gestire il pallino del gioco sono i padroni di casa che, però, non sono mai davvero pericolosi e chiudono il primo tempo con soli tre tiri tentati. L’occasione più grande arriva poco dopo il fischio d’inizio con Paschalakis che sbaglia il rinvio e colpisce sulla schiena Dragomir sfiorando il palo della sua porta. Al 25′ cambia la partita perché Bruno compie un brutto fallo su Pirola e incassa il secondo giallo del suo match lasciando i ciprioti in dieci. Per sopperire alle difficoltà fisiche di David Luiz e a quelle tattiche date dall’espulsione, Carcedo opta per due cambi al 33′ mandando in campo Orsic e Pileas al posto del difensore brasiliano e di Dimata.

Cambia poco nei secondi 45 minuti di gioco nella diretta Olympiakos Pafos con i padroni di casa che dominano sul punto di vista del gioco ma non riescono mai a sbloccare il risultato nonostante la superiorità numerica. Ad una brutta prestazione dei greci si aggiunge anche la grande giornata di Michael che compie due grandi parate su Retsos e lascia il risultato sullo 0 a 0. Verso la fine del match, l’arbitro cambia una decisione grazie al VAR e non espelle Taremi dopo un fallo fatto su Jaja lanciato in contropiede. Il match termina 0 a 0 tra i fischi dei tifosi di casa che sono stati testimoni del primo storico punto in Champions League dei ciprioti del Pafos.

VIDEO OLYMPIAKOS PAFOS (0-0): GOL E HIGHLIGHTS