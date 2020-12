Video/ Olympiakos Porto (0-2): highlights e gol. Greci KO ma in Europa League

L’Olympiakos sperava che il Porto, già agli ottavi di Champions League, potesse regalargli i tre punti per blindare il terzo posto e l’accesso in Europa League, invece al Pireo gli uomini di Sergio Conceiçao si impongono per 2 a 0 onorando in fondo l’impegno. Una sconfitta che si rivela comunque indolore per la squadra allenata da Pedro Martins che ringrazia il Manchester City per il 3-0 rifilato al Marsiglia di Villas-Boas che resta così all’ultimo posto nel gruppo C. Si mette subito male per i padroni di casa che tirano un grosso sospiro di sollievo quando Felipe Anderson scheggia la traversa con un colpo di testa a un metro dalla porta, ma subito dopo arriva una doccia fredda quando l’arbitro Brych, richiamato dal VAR, indica il dischetto punendo il fallo di mano commesso ingenuamente da Holebas. Dal dischetto si presenta Otavio che non lascia scampo a José Sà e porta avanti i suoi. Masouras potrebbe pareggiare immediatamente i conti ma si mangia un gol grosso come una casa graziando Diogo Costa che non crede ai suoi occhi per l’occasione sbagliata dall’avversario. Nella ripresa il copione non cambia: l’Olympiakos attacca con la forza della disperazione nel tentativo di pareggiare i conti, il Porto aspetta solamente il momento giusto per ripartire in contropiede, cosa che accade a un quarto d’ora dal novantesimo. Con una splendida apertura, Toni Martinez apparecchia la tavola per Uribe che deve solo appoggiarla in rete per il raddoppio dei lusitani che di fatto archiviano la pratica. C’è tempo solamente per l’espulsione di Ruben Semedo, il quale, già ammonito, si fa cacciare via per un brutto fallo ai danni di Luis Diaz. Un verdetto che non ammette repliche e certifica il divario tecnico tra le due squadre.

VIDEO OLYMPIAKOS PORTO 0-2, IL TABELLINO

OLYMPIAKOS-PORTO 0-2 (0-1)

OLYMPIAKOS (4-3-3): José Sà; Rafinha, Ruben Semedo, Cissé, Holebas; Bouchalakis, Camara (35’ Fortounis), M’Vila; Vrousai (73’ Soudani), El-Arabi (81’ Ba), Masouras (46’ Randjelovic). All. Pedro Martins.



PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Nanu, Diogo Leite, Mbemba, Zaidu Sanusi; Grujic, Romario Baro (64’ Uribe), Otavio (79’ Sarr); Joao Mario (72’ Corona), Toni Martinez (79’ Evanilson), Felipe Anderson (63’ Luis Diaz). All. Sergio Conceiçao.



ARBITRO: Felix Brych (GER).



AMMONITI: 27’ Nanu (P), 43’ Fortounis (O), 52’ Ruben Semedo (O), 70’ Rafinha (O), 75’ Luis Diaz (P).

ESPULSO: 79’ Ruben Semedo (O) per somma di ammonizioni.



RECUPERO: 5’ pt, 3’ st.



MARCATORI: 10’ rig. Otavio (P), 76’ Uribe (P).

