Video Olympiakos Real Madrid (risultato finale 3-4) gol e highlights della gara valida per la quinta giornata della Champions League 2025/2026.
VIDEO OLYMPIAKOS REAL MADRID, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Al Georgios Karaiskakis Stadium il Real Madrid sconfigge in trasferta ed in rimonta per 4 a 3 l’Olympiakos. Nel primo tempo le Merengues provano subito a prendersi la scena come da pronostico già al 3′ ma la conclusione di Vinicius Junior viene contenuta in calcio d’angolo da Tzolakis.
I greci rimangono compatti e rispondono riuscendo a spezzare l’equilibrio all’8′ per merito del gol siglato da Chiquinho, su assist di El Kaabi, mancando poi il raddoppio al 19′ per la parata di Lunin. I Blancos trovano in ogni caso la rete del pareggio al 22′ con Mbappé, aiutato da Vinicius, ed il francese fa doppietta al 24′ di testa su cross di Arda Guler.
I biancorossi sostituiscono l’ottimo Chiquinho con l’ex interista Taremi al 28′ a causa di un infortunio ed al 32′ Mbappé completa invece la tripletta su suggerimento in questo caso di Camavinga. L’attaccante transalpino viene quindi pescato in fuorigioco dal VAR al 34′ non permettendo al direttore di gara di convalidare il gol segnato da Vinicius mentre Lunin evita il peggio su El Kaabi sia al 34′ che al 45’+2′, intanto che Tchouameni centrava la traversa al 36′ per gli spanoli.
Nel secondo tempo proprio Taremi riduce le distanze con il gol realizzato al 52′ su assist del neo entrato Hezze. Nel finale Mbappé cala il poker madridista all’ora di gioco sfruttando uno spunto di Vinicius ed El Kaabi accorcia il distacco all’81’ in maniera definitiva in collaborazione con Strefezza.
Lo stesso El Kaabi si dispera sprecando all’84’ un’altra chance. Questa vittoria spinge il Real Madrid a quota dodici nella classifica della Champions League. La quinta giornata della stagione 2025/2026 si rivela invece amara per l’Olympiakos che non migliora i suoi due punti già posseduti prima di questo turno.