Video Ospitaletto Alcione Milano che racconta la sfida valevole per il campionato di Serie C. Cronaca, formazioni e migliori azioni della gara.

VIDEO OSPITALETTO ALCIONE MILANO: TRIONFO DEGLI OSPITI!

Video Ospitaletto Alcione Milano che racconta un primo tempo che inizia con minuti di studio prima della occasione per gli ospiti. Sonzogni blocca il tentativo della distanza da parte di Galli. Poco dopo esce fuori la squadra di casa con la doppia conclusione prima di Sinn con un preciso colpo di testa che termina di poco a lato, e la seconda con Zamparo che non inquadra la porta. Anche Mondini trova il jolly da fuori con una conclusione molto potente respinta dal portiere. Le occasioni più importanti capitano tra i piedi di Gobbi, con l’attaccante che deve arrendersi alla doppia parata di Agazzi. Dopo 45 minuti risultato è fermo sullo 0-0.

Seconda frazione tra Ospitaletto e Alcione e Milano che regala diversi cartellini gialli: Bright, Scuderi, Guarneri, Mondini e Possenti. Al minuto 66 la rete decisiva che regala tre punti agli ospiti, firmata da Pirola. Nel finale non cambia il risultato con la vittoria dell’Alcione Milano che compie questo grande colpo esterno per 0-1. Decisivo Pirola.

VIDEO OSPITALETTO ALCIONE MILANO: GOL E HIGHLIGHTS