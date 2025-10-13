Video Ospitaletto Arzignano (risultato finale 2-1) gol e highlights della gara valida per la nona giornata del girone A della Serie C 2025/2026.

VIDEO OSPITALETTO ARZIGNANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale Gino Corioni l’Ospitaletto raggiunge in graduatoria l’Arzignano superandolo per 2 a 1. Nel primo tempo gli arancioblu partono fortissimo spezzando immediatamente l’equilibrio al 6′ quando Bertoli è bravissimo a trasformare il calcio di rigore assegnato al 3′ a causa di un fallo subito da Gobbi, atterrato su una respinta dopo una gran giocata di Gualandris.

All’8′ Messaggi manca invece l’immediato raddoppio con un tiro di poco largo e Bertoli al 18′, non combina di meglio. I veneti offrono segnali di vita con una conclusione di Chiarello tentata al 25′ sebbene rischino ancora sulle iniziative di Panatti al 42′ e di Bertoli al 45’+1′.

Nel secondo tempo è Regazzetti a servire l’assist per la rete del raddoppio firmata da Gobbi al 48′ per gli orange, i quali si salvano poi su un’incertezza di Sonzogni al 51′ e sprecano con Messaggi invece al 54′. Nel finale il solito Bertoli spreca l’ennesima chance per completare la doppietta ed i Grifoni rincorrono l’eventuale pareggio con Milillo al 74′ e soprattutto con il gol ad accorciare le distanze di Lakti, siglato però al 90’+4′.

Gli uomini di mister Bianchini si disperano quando Coppola non concretizza in extremis al 90’+6′. Il successo maturato in casa si traduce in tre nuovi punti per l’Ospitaletto che in questo modo raggiunge quota 9 ed aggancia nella classifica del girone A della Serie C 2025/2026 proprio i diretti rivali della nona giornata. L’Arzignano viene infatti raggiunto senza migliorare i suoi nove punti già ottenuti prima di affrontare questa partita.

VIDEO OSPITALETTO ARZIGNANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS