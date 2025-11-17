Video Ospitaletto Union Brescia che racconta la sfida valevole per il girone A di Lega Pro. Cronaca, azioni migliori e gol della sfida.

VIDEO OSPITALETTO UNION BRESCIA: RETI BIANCHE

Video Ospitaletto Union Brescia che termina con il risultato finale di 0-0. Pareggio a reti bianche per le formazioni allenate rispettivamente da Quaresimini e Diana. Tra le occasioni più importanti della partita c’è sicuramente la rete annullata dal direttore di gara per posizioni di fuori gioco di Bertoli. Ospitaletto che inizia bene anche la seconda frazione prima con la conclusione mancina di Bertoli che trova l’opposizione di Gori e poco dopo chiedo un calcio di rigore per una trattenuta.

Ospitaletto che spreca due grandi occasioni con Gobbi e Gualandris. Il primo si presenta davanti al portiere e spreca da pochi passi. Il secondo prova una volée ma non è fortunato nella traiettoria. Tra le ultime conclusioni della partita c’è quella di Sorce con la palla che termina alta sopra la traversa. Dopo 90 minuti di gioco, finisce il match con il pareggio. Brescia che sale al secondo posto a quota 28, rimane all’11esimo l’Ospitaletto con 14 punti.

VIDEO OSPITALETTO UNION BRESCIA: GOL E HIGHLIGHTS