Video Ospitaletto Cittadella (risultato finale 1-2) gol e highlights della sfida valida per il decimo turno del girone A della Serie C 2025/2026.

VIDEO OSPITALETTO CITTADELLA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale Gino Corioni il Cittadella ha la meglio sull’Ospitaletto Franciacorta vincendo in trasferta per 2 a 1. In avvio di primo tempo i lombardi si complicano la vita da soli concedendo, ai rivali di turno, a causa del fallo fischiato nei confronti di Nessi, un calcio di rigore che Castelli trasforma sbloccando così il punteggio in favore dei veneti già intorno al 7′.

La reazione degli orange si traduce in un atteggiamento propositivo incapace però di far registrare azioni pericolose realmente degne di nota ed il Citta non si lascia intimidire, tanto da sfiorare invece la rete del potenziale raddoppio a ridosso dell’intervallo quando Vita manca il bersaglio di testa da distanza ravvicinata al 45′.

Nel secondo tempo i granata insistono proseguendo quanto di buono fatto vedere sia in avvio che nell’ultima parte della frazione di gioco precedente ed i loro sforzi vengono immediatamente premiati dal gol del bis firmato da Rabbi, protagonista di un’azione personale vincente al 47′. Il suo compagno Castelli tenta di aumentare il distacco al 49′ ed il loro portiere Zanellati impedisce a Regazzetti di riaprire l’incontro verso il 56′.

Nel finale gli uomini di mister Quaresimini non battono Zanellati con Tunjov al 61′ ma neanche Messaggial 64′ oppure Gualandris al 69′ hanno maggior fortuna ed è quindi Bertoli ad accorciare le distanze al 74′ su assist di Orlandi. La squadra del tecnico Iori rischia pure all’88’ sull’iniziativa di Gobbi e si salva nel recupero al 90’+3′ con un altro intervento del loro portiere a fermare Bertoli.

Questa vittoria permette al Cittadella di raggiungere quota dodici nella classifica del girone A. L’Ospitaletto paga invece cara la sconfitta rimediata nella decima giornata della Serie C 2025/2026 consentendo ai rivali di turno di prendere il largo visto che gli arancioblu sono appunto rimasti fermi a nove punti.

VIDEO OSPITALETTO CITTADELLA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS