VIDEO “OVUNQUE SARAI” IRAMA/ Canzone Sanremo 2022: quarta classificata!

IL VIDEO DELLA CANZONE “OVUNQUE SARAI” SI POSIZIONA AL QUARTO POSTO DELLA CLASSIFICA FINALE DI SANREMO 2022

Al Festival di Sanremo 2022, Irama ha portato sul palco del teatro “Ariston” il singolo “Ovunque sarai”(guarda il video qui sotto) che si è classificato al quarto posto di Sanremo 2022. Irama è stato capace di sorprendere favorevolmente non soltanto la critica, ma anche i suoi stessi fan, abituati alle sonorità tipicamente estive dell’artista uscito dalla scuola di “Amici”. Un Irama inedito con la canzone “Ovunque sarai”, fa emergere con questa ballata e con grande potenza tutte le sue emozioni e i suoi sentimenti legati a una persona a lui cara, come lui stesso ha raccontato, senza tuttavia fornire dettagli ulteriori.

OVUNQUE SARAI, TESTO E SIGNIFICATO CANZONE IRAMA/ "Per una persona che non c'è più"

Il video “Ovunque sarai”, disponibile ovunque in streaming, in digitale e in radio e distribuita da Warner, ha fatto registrare un trend incredibile a livello di ascolti, che altro non ha fatto che confermare le sensazioni generate già dal primo ascolto della canzone. Alla vigilia della quarta serata del Festival di Sanremo 2022, era il nono inedito più riprodotto tra quelli in gara, in totale risalita verso le posizioni di vertice, con un punteggio di 15048.3 e con 294 passaggi su 87 emittenti, davanti alla rivelazione Dargen D’Amico e a una manciata di punti da Noemi.

Victoria Stella Doritou, la fidanzata di Irama/ Lei è l'ex di Andrea Zelletta

VIDEO CANZONE “OVUNQUE SARAI” IRAMA: ESECUZIONE IMPECCABILE A SANREMO 2022

Il video della canzone “Ovunque sarai” è una vera e propria esplosione di stati d’animo e di manifestazioni dell’essere in uno dei momenti più atroci della sua vita, quello del distacco da una persona cara. Sin dal suo ingresso sul palco di Sanremo 2022, Irama ha dimostrato con un’interpretazione da pelle d’oca di sentire totalmente “suo” quel brano, nato sul tetto di un’abitazione del Salento guardando il cielo e la terra. L’energia travolgente che ha applicato nel ritornello ha fatto da contraltare alla delicatezza vocale applicata nelle strofe, quelle che narrano nel dettaglio le sfumature dei sentimenti.

Irama finale Sanremo 2022/ "Ovunque sarai", pubblico apprezza: può salire sul podio?

Nonostante il profondo e innegabile coinvolgimento, Irama ha interpretato “Ovunque sarai” al massimo delle sue potenzialità, sfoggiando un’intonazione innata e una timbrica davvero unica, che fanno di lui uno dei talenti più cristallini della nuova generazione della musica italiana. Nessuna sbavatura, nessuna esitazione, giusto un piccolissimo momento di cedimento a fine performance, dettato, più che dall’impatto visivo con il pubblico di Sanremo, alla forze incontenibile dei ricordi, che riaffiorano come lame quando meno se lo si aspetta. Il video ufficiale di “Ovunque sarai” è una poesia tutta da gustare, al pari del testo di un inedito che, a prescindere dalle classifiche e dai premi della kermesse matuziana, è destinato a restare per sempre nella storia della nostra canzone.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “OVUNQUE SARAI” DI IRAMA A SANREMO 2022







© RIPRODUZIONE RISERVATA