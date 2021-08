Video/ Paços Ferreira Tottenham (1-0): highlights e gol. Spurs KO: decide Lucas Silva

VIDEO PAÇOS FERREIRA TOTTENHAM (1-0): SPURS SCONFITTI!

Clamoroso KO degli Spurs di Espirito Santo nel primo turno dei play off della Conference League: come si vede nel video sotto, il Tottenham è stato sconfitto col risultato di 1-0 dal Paços Ferreira e ora rischia di venir subito escluso dalla terza competizione UEFA. Davvero un cattivo inizio di stagione per il club inglese, che pure sulla carta era nettamente favorito: decisivo dunque il gol di Lucas Silva, arrivato pure al 45’ del primo tempo, a cui pure gli Spurs non sono riusciti a rispondere. Raccontando delle principali emozioni della sfida, va detto che al via pure il Tottenham ben indirizza l’incontro: già nei primi minuti di gioco sono diverse le occasioni da gol che arrivano, con Lo Celso. Pure anche i lusitani sono molto attivi e subito l’esordiente Gollini (ex Atalanta) viene impegnato: sono subito alti ritmi in campo ed è solo al termine del primo tempo che il risultato si sblocca per opera di Lucas Silva, ben indirizzato da Nuno Santos. Rientrati in campo, nel secondo tempo gli Spurs appaiono in netta difficoltà: il Paços Ferreira lascia poco spazio agli avversari che dunque non incidono come vorrebbero. Il Tottenham dunque appare imbrigliato e davvero la squadra di Espirito Santo non riesce a sbrogliare la matassa: intanto il tempo scorre e si arriva al triplice fischio finale senza che gli inglesi riescano a fare molto. E’ dunque clamorosa sconfitta per gli Spurs, che ora dovranno rimontare a casa solo tra pochi giorni.

IL TABELLINO

Paços Ferreira Tottenham (1-0)

Goal: Pacos de Ferreira – Lucas Silva 45.

PAÇOS FERREIRA (4-3-3): Andre Ferreira, Fernando, Baixinho (c), Flavio Ramos, Antunes, Luiz Carlos, Eustaquio, Nuno Santos (Djalo 62), Helder Ferreira (Uilton 72), Denilson Jr (Joao Pedro 88), Lucas Silva (Delgado 72).

TOTTENHAM (3-4-3): Gollini, Carter-Vickers (Paskotsi 87), Romero, Davies (c), Doherty, Winks, Lo Celso, Sessegnon (Bennett 81), John (Clarke 46), Scarlett, Bryan.

AMMONITI: Tottenham: Davies, Bryan; Paços Ferreira: Helder Ferreira, Antunes, Delgado.

STADIO: Estadio Capital do Movel.

ARBITRO: Maurizio Mariani (Italy).

PUBBLICO: 2,284.

