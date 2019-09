Video Paderborn Bayern Monaco (2-3): highlights e gol. Lewandowski decisivo

Il Bayern Monaco si prende la testa della Bundesliga: mentre il Lipsia cade in casa contro lo Schalke, i bavaresi passano in una partita pur molto combattuta alla Benteler Arena in casa del Paderborn. Gli uomini di Kovac partono a testa bassa e dopo un’occasione per Lewandowski e una per Coman, passano al quarto d’ora con Gnabry che piazza sul primo palo un pallone scodellato in maniera deliziosa dal versante opposto da Coutinho. Soffrono i padroni di casa ed il Bayern prima dell’intervallo cerca il raddoppio, ma Coman prima e Coutinho poi non hanno fortuna. Il copione non cambia nella seconda frazione di gioco, che i bavaresi iniziano con un doppio cambio: Javi Martinez prende il posto di Thiago Alcantara e Alphonso Davies rileva Lucas Hernandez.

ECCO IL RADDOPPIO DI COUTINHO

Il raddoppio arriva al 10′, si invertono i ruoli del primo gol, stavolta l’assist vincente è di Gnabry e il gol di Coutinho. Sembra fatta, ma al 23′ il Paderborn rientra in partita, con il nuovo entrato Kai Proger bravo a sfruttare un suggerimento di Mohamed Drager e a concludere in diagonale di prima intenzione in area. Il finale prosegue nell’altalena di emozioni, con Thomas Muller che appoggia da due passi il gol dell’1-3 su grande assist di Sule. Il Paderborn però ha sette vite e accorcia ancora al 39′ con Jamilu Collins che pesca il jolly dalla distanza. Il Bayern Monaco gioca gli ultimi minuti del match d’esperienza e blinda una vittoria preziosissima per la classifica, che vale il primo posto.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PADERBORN BAYERN MONACO, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA