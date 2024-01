Video/ Padova Alessandria (1-0) gol e highlights: segna Liguori in avvio di match! (Serie C, 20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PADOVA ALESSANDRIA: LA SINTESI

Allo Stadio Euganeo il Padova supera l’Alessandria per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Torrente partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Liguori, sugli sviluppi di un calcio di punizione.

I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoscudati insistono fallendo un paio di occasioni con Bortolussi al 21′ ed al 34′ ma perdono prematuramente per infortunio Villa, rimpiazzato da Favale già al 32′. Nel secondo tempo gli ospiti allenati da mister Banchini ricominciano con lo spirito giusto per andare a caccia dell’eventuale gol del pari ma Nunzella si vede respingere la propria conlusione dalla retroguardia avversaria al 47′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi sprecano ancora con Zamparo sia al 76′ che all’85’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Gallipò, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Dezi da un lato e Foresta dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiduesimo turno di campionato permettono al Padova di salire a quota 47 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Alessandria non si muove, rimanendo ferma a 13 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PADOVA ALESSANDRIA: IL TABELLINO

Padova-Alessandria 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 2′ Liguori(P).

PADOVA (3-5-2) – Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Capelli, Dezi, Radrezza, Varas, Villa; Bortolussi, Liguori. A disposizione: Rossi, Zanellati, Crisetig, Fusi, Bianchi, Palombi, Granata, Calabrese, Kirwan, Favale, Tordini, Zamparo. Allenatore: Vincenzo Torrente.

ALESSANDRIA (3-5-2) – Liverani; Ciancio, Rota, Cusumano; Pellegrini, Mastalli, Nichetti, Foresta, Nunzella; Mangni, Gazoul. A disposizione: Spurio, Rossi, Soler, Anatriello, Pellitteri, Parrinello, Gega, Femia, Ndir, Ercolani, Sepe, Vaughn. Allenatore: Mauro Banchini.

Arbitro: Simone Gallipò (sezione di Firenze)

Ammoniti: 25′ Dezi(P); 29′ Foresta(A).

