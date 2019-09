Video/ Padova Fano (6-1): gol e highlights, goleada per i veneti (Serie C)

Il video di Padova Fano racconta un primo tempo avaro di emozioni, con le due squadre che si annullano a vicenda, poi però la partita “esplode” e termina in trionfo per i veneti. I padroni di casa restano abbottonati, mentre il Fano gioca d’attesa. Le emozioni si susseguono a sorpresa nella ripresa, con i padroni di casa che spezzano gli equilibri con Santini che spiazza Viscovo e porta a vanti i biancobiancoscudati. I veneti premono e al sessantatreesimo raddoppiano con Santini, il quale spinge in porta il suggerimento di Baraye. Il Fano effettua un triplo cambio ma la situazione non migliora: è ancora il Padova, infatti, ad insaccare con Fazzi di testa la punizione di Ronaldo. All’Euganeo non c’è più partita, il Padova domina in lungo e in largo e va ancora in gol con Castiglia per il quattro a zero. Ad un quarto dal termine i locali vanno sul cinque a zero: bravo Germano a sfruttare un blocco di Mokulu e con una conclusione rasoterra trafigge l’incolpevole Viscovo. Il Fano alza bandiera bianca, il Padova ringrazia e va sul sei a zero con un diagonale di Bunino. C’è ancora tempo per un gol, questa volta in favore del Fano, che insacca con Gatti sul cross di De Vito. Finisce 6-1 all’Euganeo tra Padova Fano. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PADOVA FANO

VIDEO PADOVA FANO: IL TABELLINO

PADOVA (3-5-2): Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato (82′ Capelli); Rondanini (46′ Fazzi), Germano, Ronaldo (77′ Serena), Castiglia (77′ Buglio), Baraye; Mokulu, Santini (72′ Bunino). A disposizione: Galli, Andelkovic, Cherubin, Daffara, Sylla, Mandorlini, Soleri. All. Sullo

FANO (4-3-3): Viscovo; Tofanari (68′ Diop), Di Sabatino, Gatti, De Vito; Marino (68′ Said), Sapone, Parlati; Paolini, Barbuti (86′ Mainardi), Baldini (68′ Sarli). A disposizione: Fasolino, Ricciardi, Boccioletti, Gjuci, Carpani, Venditti, Giorgin, Beduschi. All. Fontana.

Reti: 55′ rig Santini, 63′ Santini, 71′ Fazzi, 75′ Castiglia, 77′ Germano, 81′ Bunino, 90+1′ Gatti.

