Video/ Padova Fermana (0-1): highlights e gol, colpo gialloblu con Manetta (Serie C)

Vediamo il video di Padova Fermana, partita giocata per il girone B del campionato di Serie C. Allo Stadio Euganeo la Fermana supera in trasferta il Padova per 1 a 0. Nel primo tempo gli ospiti partono subito forte ma si vedono annullare un gol al 5′ a Neglia a causa di una posizione di fuorigioco segnalata dall’assistente del direttore di gara. La gara rimane bloccata fino al secondo tempo ed infatti, ad inizio ripresa, ci pensa Manetta a siglare il gol decisivo ai fini del risultato finale per i gialloblu al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i padroni di casa rimangono inoltre in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata dal subentrato Santini tra il 71′ e l’82’ e la compagine allenata da mister Antonioli fallisce pure la chance per il raddoppio quando l’estremo difensore Minelli para un calcio di rigore a Petrucci, concesso per fallo di Germano ai danni di Iori, al 90′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Paterna, proveniente dalla sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Frascatore, Santini, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Hallfredsson da un lato, Scrosta dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiseiesimo turno di campionato permettono alla Fermana di salire a quota 32 nella classifica del girone B di Serie C mentre il Padova non si muove, rimanendo fermo a 44 punti.

VIDEO PADOVA FERMANA: IL TABELLINO

Padova-Fermana 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 55′ Manetta(F).

PADOVA (4-3-3) – Minelli; Fazzi, Kresic, Andelkovic, Frascatore; M. Mandorlini, Hallfredsson, Ronaldo; Piovanello, Litteri, Zecca. A disp.: Galli, Bacchin, Cherubin, Capello, Pelagatti, Rondanini, Buglio, Germano, Santini, Culina, Soleri, Pesenti. All.: A. Mandorlini.

FERMANA (3-4-2-1) – Ginestra; Manetta, Comotto, Scrosta; Bertagnoli, Clemente, Mane, Gia Esposito; Bacio Terracino, Ricciardi; Neglia. A disp.: Gemello, Petrucci, Venturi, Grieco, Isacco, Persia, Molinari, Cognigni, Liguori, Maistrello, Gio. Esposito. All.: Antonioli.

Arbitro: Daniele Paterna (Teramo).

Ammoniti: 31′ Frascatore(P); 35′ Scrosta(F); 71′, 81′ Santini(P); 83′ Hallfredsson(P).

Espulsi: 81′ Santini(P).

