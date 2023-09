Video/ Padova Legnago (2-0) gol e highlights: derby vinto dai padroni di casa (Serie C)

VIDEO PADOVA LEGNAGO

Video Padova Legnago Salus, gara in cui le due compagini pensano più ad attaccare ma questo non si traduce in chiare occasioni da goal, sembra un paradosso ma in questi primi venti minuti è stato difficile vedere un episodio in cui veramente una delle due squadre ha veramente potuto portarsi in vantaggio. Solamente il tiro di Bortolussi, la seconda punta della squadra di casa, ha leggermente impensierito il portiere che però, nonostante non si sia buttato, ha visto volare il pallone alto sopra la sua traversa per poi depositarsi nella curva per ora occupata dai tifosi di casa.

Termina il primo tempo di Padova Legnago Salus, una gara che si sblocca nei minuti intermedi grazie ad un’ottima progressione in contropiede che poi libera Liquori che da solo a porta praticamente spalancata riesce a trovare la rete del vantaggio. Una pessima svista quella della squadra ospite che perde il pallone nella metà campo avversaria in fase di costruzione che rende alquanto complicato adesso la fiducia dei giocatori di Legnano nei propri mezzi. Ma questo è un fattore su cui la squadra deve lavorare perché ha già perso punti per queste situazioni.

VIDEO PADOVA LEGNAGO, IL SECONDO TEMPO

Padova Legnago, una gara che è gestista in ottima maniera dalla squadra di casa che dopo il goal non ha praticamente subito azioni pericolose e che anzi ha creato abbastanza per cercare il doppio vantaggio che però non è arrivato. L’uomo più pericoloso rimane Liquori che riesce sempre a smarcarsi e a trovare uno spiraglio per calciare, l’importante però è fargli arrivare il pallone una cosa che non sempre riesce ad avvenire per via di un grande pressing difensivo.

Termina Padova Legnago con una sapiente gestione del pallone da parte della squadra di casa che è riuscita a tenere il risultato senza rischiare troppo, con le dovute pinzette potremmo immaginare questa gara come se il Perugia fosse la Juventus di Allegri nel suo prime. Infatti il Padova non ha rischiato ma ha avuto un brivido con una conclusione su calcio d’angolo di Pelegatti che impatta bene di testa ma non riesce a indirizzare verso la porta. Il tiro però finisce di poco a lato del palo destro, mentre il portiere era un po’ distante e quindi non ci sarebbe potuto arrivare in qualsiasi caso. La partita dopo questa azione si spegne e il Padova può festeggiare tre punti sudati, anche se la fase offensiva andrebbe rivista per una squadra che vuole puntare alla serie cadetta.

PADOVA LEGNAGO, IL TABELLINO

PADOVA: Zanellati A. (Portiere), Belli F., Crescenzi L., Delli Carri F., Kirwan N., Bianchi N. (dal 16′ st Varas K.), Radrezza I., Cretella C. (dal 15′ st Dezi J.), Villa, Liguori M. (dal 40′ st Russini S.), Bortolussi M. (dal 30′ st Palombi S.). A disposizione: Capelli A., Fusi P., Granata A., Leoni G., Mangiaracina L. (Portiere), Rossi R. (Portiere)

LEGNAGO SALUS: Fortin M. (Portiere), Pelagatti C., Martic M. (dal 11′ st Baradji M.), Noce M., Muteba V., Viero F., Casarotti E. (dal 23′ st Mbakogu J.), Mazzali S., van Ransbeeck K., Svidercoschi S. (dal 12′ st Buric N.), Rocco D. (dal 11′ st Giani E.). A disposizione: Businarolo M. (Portiere), Diaby A., Franzolini A., Hadaji A., Ruggeri, Sambou B., Sternieri A., Tosi R. (Portiere), Travaglini M., Zanandrea G.

Reti: al 33′ pt Liguori M. (Padova) , al 45’+3 st Palombi S. (Padova) .

Ammonizioni: al 26′ st Delli Carri F. (Padova) al 23′ pt Martic M. (Legnago Salus), al 36′ pt Pelagatti C. (Legnago)

