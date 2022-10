Video/ Padova Novara (1-2) gol e highlights: Rocca gela l’Euganeo nel recupero

Il Novara, reduce da tre sconfitte consecutive che stavano risucchiando i gaudenziani nella parte centrale della classifica, ritrova la vittoria su uno dei campi più difficili dove fare punti, quello dell’Euganeo. Il Padova quest’anno viaggia a corrente alternata, una caratteristica che non si addice particolarmente a chi punta alla promozione diretta in Serie B. La formazione allenata da Caneo non riesce a dare continuità al successo ottenuto nel turno infrasettimanale in casa della Triestina, terzo KO in campionato per i patavini che perdono contatto dal Lecco nuovo capolista del girone A di Serie C e vengono inoltre scavalcati dalla FeralpiSalò che ha fatto il colpaccio in quel di Lignano Sabbiadoro. Classifica cortissima con ben sedici squadre racchiuse in appena 9 punti – persino il Mantova, sedicesimo e in zona play-out, potrebbe rientrare in corsa con una striscia positiva neanche troppo lunga.

Passiamo alla cronaca spicciola del match che ha visto il Novara passare in vantaggio nel corso del primo tempo con il tiro dai 30 metri di Galuppini che non ha lasciato scampo a Donnarumma. La reazione del Padova non si fa attendere ma gli attaccanti euganei trovano sulla loro strada, Desjardins, il portiere canadese che il mister Cevoli ha preferito al titolare Pissardo, una fiducia ripagata con una serie di interventi decisivi su Jelenič e Piovanello. Nella ripresa entra Ceravolo che trova subito il modo di pareggiare momentaneamente i conti, sulle ali dell’entusiasmo i padroni di casa non si accontentano e vanno a caccia dei tre punti con Vasic e Liguori che mancano l’appuntamento con il gol del definitivo sorpasso, ancora una volta fondmentale il contributo di Desjardins che tiene a galla i gaudenziani. Nel recupero si materializza lo spauracchio più temuto dai patavini: Calabrese si addormenta e si fa rubare il pallone da Rocca che ringrazia e insacca per il definitivo 2 a 1 che rilancia gli azzurri ai piani alti della graduatoria.

VIDEO PADOVA NOVARA 1-2, IL TABELLINO

PADOVA-NOVARA 1-2 (0-1)

PADOVA (3-4-2-1): Donnarumma; Belli, Valentini (41’ Ilie), Gasbarro; Vasic (78’ Calabrese), Cretella, Franchini, Zanchi (55’ Russini); Jelenič, Piovanello (55’ Liguori); De Marchi (55’ Ceravolo). All. Bruno Caneo.

NOVARA (3-4-3): Desjardins; Ciancio, Bertoncini, Carillo; Calcagni (56’ Gonçalves), Masini, Ranieri, Urso; Galuppini (78’ Rocca), Burić (78’ González), Bortolussi (67’ Tavernelli). All. Roberto Cevoli.

ARBITRO: Giuseppe Collu (Sez. di Cagliari).

AMMONITI: 31’ Vasic (P), 50’ Zanchi (P), 71’ Gonçalves (N), 75’ Bertoncini (N).

RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 29’ Galuppini (N), 57’ Ceravolo (P), 90’+1’ Rocca (N).











