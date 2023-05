Video/ Padova Pergolettese (1-0) gol e highlights: padroni di casa avanti

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PADOVA PERGOLETTESE: VENETI DI MISURA!

Padova contro la Pergolettese, gara di attrito nella prima frazione di match che ha visto pochi spunti d’attacco. Il problema delle due squadre è soprattutto a centrocampo, entrambe infatti non riescono a impostare un’azione dal centro. Questo gli allenatori lo sanno e infatti preferiscono sviluppare il gioco sulle fasce. Fasce che però risultano intasate e nell’uno contro uno per il momento non spicca nessun giocatore. Abiuso della squadra ospite si mete in mostra con un colpo di testa che però finisce facile tra le braccia del portiere, dopotutto in questo fondamentale il giocatore non spicca particolarmente.

Padova e Pergolettese, nessuna delle due sembra avere il pallino per chiudere la gara o perlomeno portarsi in vantaggio. Le due squadre infatti difendono bene e molti giocatori offensivi, sia da una parte che dall’altra, non sembrano in grado di cambiare le sorti del match. Moto probabilmente nel secondo tempo vedremo un calcio più frizzante. Poichè in questi ultimi venti minuti di gioco l’unica giocata davvero pericolosa è passata dai piedi di Bortolussi, la prima e unica punta della squadra di casa infatti ha provato con un mancino a posizionarla dietro il portiere, ma il tiro è risultato troppo debole ed è finito tra le braccia del portiere.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PADOVA PERGOLETTESE, IL SECONDO TEMPO

Padova Pergolettese, i ritmi sono gli stessi del primo tempo e quindi con pochi acuti e un po’ più di nervosismo in campo. Come dimostrato dal numero di cartellini gialli tirati fuori fino a questo momento. I giocatori in campo sanno bene che ogni errore potrebbe essere fatale in questo tipo di partite. La Pergolettese però su un calcio d’angolo riesce a impensierire il portiere avversario che deve fare un gran parata per evitare che gli ospiti andassero in vantaggio. Tutto nasce da un ottimo colpo di Arini che prende bene il pallone di testa.

Termina Padova Pergolettese, gara che ha dovuto aspettare la bellezza di ottanta minuti prima di vedere un goal, e che gol ha segnato Liquori, l’esterno d’attacco riceve il pallone in area e dopo aver smarcato un giocatore riesce a tirare all’angolo opposto al portiere dove l’estremo difensore non può arrivare. Il goal è sicuramente nato dalla stanchezza dei giocatori ospiti che non sono riusciti a tenere il ritmo alto e alla prima occasione pericolosa per gli avversari non hanno mantenuto la lucidità necessaria ad evitare il goal.

VIDEO GOL PADOVA PERGOLETTESE, IL TABELLINO

PADOVA: Donnarumma A., Belli F. (dal 39′ st Kirwan N.), Valentini N., Delli Carri F., Crivello R., Vasic A., Radrezza I., Dezi J. (dal 30′ st Cretella C.), Jelenic E. (dal 21′ st Liguori M.), Bortolussi M. (dal 39′ st De Marchi M.), Russini S. (dal 30′ st Piovanello E.). A disposizione: Fortin M., Zanellati A., Liguori M., Cretella C., Piovanello E., De Marchi M., Kirwan N., Cannavo K., Ceravolo F., Curcio F., Franchini S., Ilie M., Zanchi A.

PERGOLETTESE: Soncin M., Tonoli D. (dal 36′ st Doumbia A.), Arini M., Piccinini S., Bariti D. (dal 19′ st Saccani M.), Mazzarani A. (dal 20′ st Figoli M.), Artioli F., Varas K., Villa L., Abiuso F., Guiu B.. A disposizione: Cattaneo M., Rubbi S., Saccani M., Figoli M., Doumbia A., Andreoli L., Bevilacqua F., Cancello R., Gabelli L., Iori M., Lambrughi A., Lucenti M., Verzeni N., Vitalucci H.

Reti: al 27′ st Liguori M. (Padova) .

Ammonizioni: al 23′ pt Mazzarani A. (Pergolettese), al 43′ st Piccinini S. (Pergolettese).











