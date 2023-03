Video/ Padova Piacenza (1-1) gol ed highlights: ospiti mai domi (Serie C)

VIDEO PADOVA PIACENZA (1-1): LA PARTITA

Allo stadio “Euganeo” un Piacenza mai domo porta via un punto meritato e continua a credere nei play-out, ora distanti un solo punto. Per il Padova padrone di casa, invece, l’ennesima prova incolore che non permette di spiccare definitivamente il volo in zona play-off. Nel primo tempo dopo una fase di studio è il Piacenza a collezionare la prime occasione da rete: al minuto 11 Cesarini prova a sorprendere Donnarumma con un pallonetto, il portiere del Padova si salva in calcio d’angolo. Al 15′, invece, trema la formazione ospite perché Bortolussi, con un colpo di testa, centra in pieno la traversa Il Padova ci prova su calcio di punizione ma il tiro di Radrezza non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Prima dell’intervallo l’undici di mister Torrente trova il gol del vantaggio: De Marchi sfonda a sinistra, cross per Bortolussi che batte Rinaldi in spaccata. Sfortunato il portiere del Piacenza che era quasi riuscito a neutralizzare il tiro dell’attaccante di casa. Al rientro negli spogliatoi padroni di casa avanti di una rete.

La seconda frazione di gioco si apre con un cambio per gli ospiti: rimane negli spogliatoi Cosenza, al suo posto Masetti. Al 10′ occasione colossale per il Piacenza: errore di De Marchi, ne approfitta Gonzi e la difesa del Padova si salva in calcio d’angolo. Sul corner serve un intervento prodigioso di Donnarumma per dire di no al tocco volante da due passi di Cesarini. Il Piacenza spinge con convinzione e impegna ancora il portiere di casa: al 15′, infatti, la botta di Suljic spaventa Donnarumma. Ma il gol è nell’aria e il Piacenza trova meritatamente il pareggio: Plescia svirgola la conclusione con il destro sul centro di Munari, il suo tiro si trasforma in assist per Gonzi che riesce ad anticipare Donnarumma, 1-1 al 67′. Due minuti più tardi gli ospiti potrebbero addirittura andare in vantaggio ma questa volta il portiere di casa dice di no a Rizza. Nel finale è forcing del Padova in cerca della vittoria mentre il Piacenza gioca con il cronometro per portare via un punto prezioso dallo stadio “Euganeo”. E, dopo cinque minuti di recupero, può esultare l’undici di Abbate che strappa il pari.

VIDEO PADOVA PIACENZA (1-1): IL TABELLINO

PADOVA: Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello (71′ Zanchi); Vasic (71′ Jelenic), Radrezza (79′ Cretella), Franchini; Liguori (79′ Piovanello); Bortolussi, De Marchi (68′ Russini). A disposizione:Zanellati, Fortin, Ilie, Leoni, Gagliano, Cannavò. Allenatore: Torrente

PIACENZA: Rinaldi; Accardi, Cosenza (46′ Masetti), Zanandrea; Parisi (60′ Munari), Gonzi (71′ Palazzolo), Suljic, Onisa, Rizza; Cesarini (91′ Luppi), Morra (60′ Plescia). A disposizione:Tintori, Nocchi, Nava, Zunno, Chierico, Vianni, Capoferri. Allenatore: Abbate

Reti: 46’pt Bortolussi, 67′ Gonzi

Ammoniti: Zanandrea, Vasic, Suljic, Cosenza, Rinaldi

