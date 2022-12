Video/ Padova Pro Vercelli (1-0) gol e highlights: Russini la decide (Serie C)

VIDEO PADOVA PRO VERCELLI (1-0): LA PARTITA

Il Padova vince di misura davanti agli occhi del proprio pubblico, tra le mura amiche dello Stadio Euganeo, al termine del match valido per la ventesima giornata di Serie C, Girone A. Primo tempo frizzante, ricco di occasioni da rete, con la Pro Vercelli che va vicina al vantaggio già al 13esimo con la conclusione di Iotti. Al 27esimo Valentini compie un doppio miracolo su Franchini, che ci prova due volte ma non riesce ad insaccare. Nel recupero ancora Bianche Casacche pericolose, con Saco che salta più in alto di tutti, ma la sua imperiosa incornata viene neutralizzata da Donnarumma, che pochi minuti prima si era imposto anche su Perrotta.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: "manita" Foggia, Turris ko

CLICCA QUI PER IL VIDEO PADOVA PRO VERCELLI

Nel secondo tempo i padroni di casa partono meglio, ed al 51esimo trovano il gol decisivo, con Russini che si fa trovare pronto e batte finalmente l’estremo difensore dei piemontesi, che era stato insuperabile fino a quel momento. Due minuti dopo Comi sfiora il pareggio con una conclusione improvvisa, che termina alta di poco sopra la traversa. Al 76esimo Liguori va vicinissimo al raddoppio, ma il suo tentativo si infrange sul legno orizzontale. La Pro non riesce a reagire, ed il Padova all’84esimo ha un’altra chance con Jelenic, che tira bene, ma la difesa avversaria riesce ad deviare la traiettoria. Al 96esimo Donnarumma salva i 3 punti con un autentico prodigio su Saco.

Diretta/ Taranto Monopoli (risultato finale 0-0): derby a reti bianche!

VIDEO PADOVA PRO VERCELLI (1-0): IL TABELLINO

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli, Valentini, Gasbarro, Curcio; Germano, Dezi, Franchini (dal 60′ Jelenic); De Marchi (dal 46′ Russini), Ceravolo (dal 77′ Gagliano), Liguori (dall’86’ Piovanello). A disposizione: Zanellati, Fortin, Ilie, Radrezza, Cretella, Calabrese, Zanchi, Ghirardello. All. Torrente.

PRO VERCELLI (4-3-1-2): Valentini; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio (dall’82’ Renault); Saco, Corradini, Iotti (dal 77′ Mustacchio); Vergara; Comi, Gatto (dal 68′ Arrighini). A disposizione: Lancellotti, Rigon, Masi, Emmanuello, Gheza, Calvano, Clemente, Silvestro, Guindo, Della Morte. All. Paci.

Diretta/ Audace Cerignola Monterosi Tuscia (risultato finale 3-0): la chiude Ligi

Arbitro: Sig. Andrea Calzavara di Varese; Assistenti Giuseppe Centrone di Molfetta e Roberto D’Ascanio di Roma 2; quarto uomo Stefano Raineri di Como.

Gol: 50′ Russini (PAD)

Ammoniti: Donnarumma (PAD), Corradini (PV), Germano (PAD), Iezzi (PV)

Espulsi: Nessuno

Recupero: + 2′ / + 5′











© RIPRODUZIONE RISERVATA