Video/ Padova Ravenna (1-2): highlights e gol, primo KO patavino! (Serie C)

Nella nona giornata della Serie C arriva il primo KO patavino: come si vede nel video di Padova Ravenna, i romagnoli riescono nel colpaccio e vincono col risultato di 2-1. La capolista del girone B non sembra brillante come al solito, prova ad approfittarne il Ravenna con Nocciolini che cerca di sfondare in due occasioni senza fortuna, mentre il Padova si affida difensivamente alla velocità di Baraye su qualche pallone perso. Il primo ammonito della partita è Sirri nel Ravenna per un intervento falloso su Bunino, seguito al 24′ dal compagno di squadra Nocciolini. Cartellino giallo anche per Baraye nel Padova al 33′, poi al 42′ i biancoscudati hanno la loro prima vera occasione da gol della partita, con Mokulu che non arriva d’un soffio alla deviazione vincente su assist di Bunino.

IL SECONDO TEMPO

Il Ravenna però prima dell’intervallo sfiora il gol con Selleri in spaccata. Nella ripresa prova a cambiare marcia il Padova, vicino al gol sull’asse Baraye-Mokulu, ma al 13′ Kresic entra in modo scomposto su Raffini in area. E’ calcio di rigore che Nocciolini trasforma con freddezza, portando in vantaggio il Ravenna allo stadio Euganeo. Momento di sbandamento per il Padova e il Ravenna ne approfitta: al 20′ Kresic sbaglia ancora ed arriva la doppietta per Nocciolini e lo 0-2 per i romagnoli, quindi è Ronaldo a evitare il tris con un salvataggio. Il Padova ha un sussulto d’orgoglio che lo riporta in partita al 37′: Baraye crossa, sponda area di Santini e Pesenti accorcia le distanze. Subito dopo è il portiere di casa Minelli a tenere in partita il Padova salvando su un colpo di testa di Raffini che pareva a colpo sicuro. 5′ di recupero e ultimi assalti del Padova che vanno a vuoto, il Ravenna resiste e porta a casa un 1-2 preziosissimo sul campo della capolista del girone B, che ha sicuramente vissuto una giornata sotto i suoi standard: Sullo sarà chiamato a lavorare, il girone è più che mai competitivo per la vetta.

