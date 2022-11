Video/ Padova Renate (0-1) gol ed highlights: scivolone allo stadio Euganeo!

Video Padova Renate che presenta un super incontro tra due ottime squadre. Allo stadio Euganeo le prime occasioni sono per il Padova che sfida più volte Drago che scalda i guantoni dopo i tiri di Cretella e Jacopo Dezi. Poco dopo colpisce Ceravolo ma super Drago ancora una volta che dice di no. Occasione pericolosa da parte della formazione biancoscudata con Jelenic che calcia bene a giro ma nulla da fare ancora. Cartellino giallo per Dezi che condiziona la partita per il Padova che si ritrova in dieci uomini dopo l’espulsione dello stesso giocatore.

Nel secondo tempo Padova che va vicino al gol ancora una volta con l’occasione per Germano che ha incrociato con il destro in diagonale ma si salva la formazione lombarda che poi trova anche, con un pizzico di fortuna, la gioia del gol con la rete di Baldassin. Buca la palla Valentin e sbuca il giocatore del Renate che con il ginocchio tocca la palla per ultimo e fa 0-1. Clima surreale all’Euganeo. Ci prova la formazione di casa con un assedio importante nei minuti finali che però non basta per portare l’inerzia dalla propria parte con Drago sempre protagonista oggi tra i pali. Triplice fischio del direttore di gara che indica la fine dei giochi e la vittoria esterna da parte della formazione ospite che compie un grande colpo esterno per mister Andrea Dossena che sale in classifica.

VIDEO PADOVA RENATE: IL TABELLINO

ADOVA: Belli F., Ceravolo F. (dal 14′ st De Marchi M.), Cretella C., Dezi J., Donnarumma A. (Portiere), Franchini S., Gasbarro A. (dal 39′ st Radrezza I.), Germano U. (dal 26′ st Ilie M.), Jelenic E. (dal 39′ st Gagliano L.), Liguori M. (dal 27′ st Piovanello E.), Valentini N.. A disposizione: Calabrese B., Curcio F., De Marchi M., Fortin M. (Portiere), Gagliano L., Ghirardello T., Ilie M., Piovanello E., Radrezza I., Vasic A., Zanchi A., Zanellati A. (Portiere)

RENATE: Baldassin L., Drago G. (Portiere), Ermacora F., Esposito G., Maistrello T., Malotti M. (dal 40′ st Ghezzi A.), Menna D., Morachioli G., Possenti M., Sgarbi L. (dal 17′ st Anghileri M.), Sorrentino D. (dal 18′ st Marano F.). A disposizione: Anghileri M., Furlanetto A. (Portiere), Ghezzi A., La Rotonda D., Marano F., Rossetti S., Simonetti L., Squizzato N., Zalli E.

Reti: al 33′ st Baldassin L. (Renate) .

Ammonizioni: al 15′ pt Dezi J. (Padova), al 45’+1 st Cretella C. (Padova) al 2′ pt Maistrello T. (Renate), al 35′ pt Possenti M. (Renate), al 44′ pt Morachioli G. (Renate), al 5′ st Malotti M. (Renate), al 28′ st Marano F. (Renate).

Espulsioni: al 45’+1 pt Dezi J. (Padova).











