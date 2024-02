Video/ Padova Trento (1-1) gol e highlights: l’autogol di Delli Carri ferma i veneti (10 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PADOVA TRENTO (1-1): LA PARTITA

Il Padova impatta in casa contro il Trento ma mantiene la seconda posizione a quota 42 punti. Per il Trento, a quota 28 punti, un ottimo punto su un campo difficilissimo. I padroni di casa trovano il vantaggio su calcio di rigore. Grandissima giocata di Varas in area che subisce fallo, calcio di rigore per il Padova. Varas calcia e sigla nonostante l’intuizione di Russo. Padova che prova a chiuderla ma rischia con Anastasia che di testa trova il salvataggio di Villa sulla linea.

Nella seconda frazione i padroni di casa iniziano con il piglio giusto ma non riescono a sfondare. Azione personale di Palombi che entra in area e calcia, la sfera termina sul palo. A quindici minuti dalla fine arriva la frittata di Delli Carri. Su un cross innocuo Delli Carri la prende di testa e supera Donnarumma. Nel finale Pasquato perde la sfera, Tondini calcia con la sfera che viene deviata in angolo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PADOVA TRENTO (1-1): IL TABELLINO

Reti: 4’pt rig. Varas, 29’st aut. Delli Carri

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli (38’st Dezi), Delli Carri, Faedo; Valente (10’st Capelli), Fusi, Radrezza (21’st Crisetig), Varas, Villa; Zamparo (10’st Palombi), Liguori (21’st Tordini). A disposizione: Rossi, Zanellati, Perrotta, Crescenzi, Kirwan, Favale. Allenatore Vincenzo Torrente

TRENTO (3-4-1-2): Russo; Trainotti, Ferri (47’st Barison), Cappelletti; Frosinini (37’st Vaglica), Rada (19’st Pasquato), Di Cosmo, Giannotti; Puletto; Anastasia, Spalluto (19’st Satriano). A disposizione: Pozzer, Obaretin, Terrani, Brevi, Caccavo, Sangalli, Del Piero, Vitturini. Allenatore: Joan Moll Moll

ARBITRO: Francesco Tagliaferri di Faenza.

ASSISTENTI: Simone Pistarelli di Fermo e Carlo Esposito di Napoli

QUARTO UFFICIALE: Carlo Esposito di Napoli

NOTE: pomeriggio freddo e piovoso, temperatura attorno ai 4°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 6’st Zamparo, 13’st Liguori. Recupero: 2’+5’. Totale spettatori: 3517

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PADOVA TRENTO













