Video/ Padova Trento (2-1) gol e highlights: 3 punti d’oro per i veneti (Serie C)

VIDEO PADOVA TRENTO (2-1): LA PARTITA

Il Padova vince e conquista tre punti importantissimi di fronte al proprio pubblico, tra le mura amiche dello stadio Euganeo al termine del match valido per la diciassettesima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo ritmi non altissimi e poche emozioni, ma partita che si sblocca al 29esimo minuto di gioco: punizione dalla trequarti, leggermente spostata sulla destra, calciata molto bene e spizzata da uno dei saltatori in area. La sfera arriva nella zona di Vasic, che da rapace deposita nel sacco. Nel finale della prima frazione di gioco ingenuità clamorosa di Belcastro, che rimedia la doppia ammonizione e lascia i suoi in 10.

Nella ripresa Franchini sfiora il raddoppio al 54esimo al termine di una pregevolissima azione dei biancoscudati, ma succede tutto nei minuti di recupero: al 90esimo Liguori fa partire un sinistro dal limite dell’area insidiosissimo che rimbalza, viene toccato da Marchegiani, ma termina in rete dopo aver dato un bacio al palo. Al 93esimo arriva il gol della bandiera, con Saporetti che tira e Calabrese che devia nella sua porta il pallone, mandando fuori causa Donnarumma. Una rete fortunosa ma meritata. Il Padova rischia ma riesce a portare a casa 3 punti importantissimi, al termine di un match tutto sommato controllato.

VIDEO PADOVA TRENTO (2-1): IL TABELLINO

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Belli, Gasbarro, Curcio (12’st Calabrese); Germano, Vasic (36’st Valentini), Dezi, Jelenic (12’st Cretella); Franchini (23’st Radrezza), De Marchi (23’st Ceravolo), Liguori. A disposizione: Zanellati, Fortin, Ilie, Piovanello, Gagliano, Zanchi, Ghirardello.

Allenatore: Bruno Caneo.

TRENTO (3-5-2): Marchegiani; Galazzini (36’pt Garcia Tena), Ferri, Vitturini; Semprini (12’st Trainotti), Belcastro, Damian (12’st Bocalon), Ballarini, Fabbri; Pasquato (1’st Mihai), Brighenti. A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Saporetti, Ruffato, Bertaso, Matteucci, Piazza, Ianesi.

Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Leone di Barletta (Assistenti: Parisi di Bari e Rispoli di Locri. Quarto Ufficiale: Nigro di Prato).

RETI: 29’pt Vasic (P), 44’st Liguori (P), 48’st Saporetti (T).

NOTE: giornata freddissima. Campo pesante. Spettatori 2.624. Espulso al 47’pt Belcastro (T) per doppia ammonizione. Ammoniti Curcio (P), Garcia Tena (T), Bocalon (T) per gioco falloso, Liguori (P) per comportamento non regolamentrare. Calci d’angolo 2 a 2. Recupero 3’ + 5’.











