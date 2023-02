Video/ Padova Triestina (1-1) gol ed highlights: rammarico ospite (Serie C)

VIDEO PADOVA TRIESTINA: LA PARTITA

Padova Triestina termina con il grande rammarico ospite. La Triestina, formazione fanalino di coda del girone A, butta alle ortiche il successo a soli due minuti dal termine complice un grave errore del portiere Matosevic. Sospiro di sollievo, quindi, per la Padova protagonista di una prestazione ben al di sotto delle proprie possibilità. I biancoscudati nel primo tempo si rendono pericolosi solo in qualche circostanza: al 12′ Cannavò si libera bene per il tiro, Matosevic ci mette una pezza e devia in calcio d’angolo. Nel corner seguente, Vasic impatta bene il pallone di testa, sfera che termina di poco sopra la traversa. Al 29′ arriva il gol del vantaggio della Triestina: cross dalla bandierina, il neo entrato Ciofani prolunga la palla sul secondo palo e Masi prontamente spinge il pallone in rete da pochi passi.

Diretta/ Padova Triestina (risultato finale 1-1): Delli Carri per il pareggio!

Nella ripresa i padroni di casa non riescono a reagire e la Triestina va vicina molte volte al raddoppio: al 14′ tiro in diagonale dell’ex Germano che trova un super intervento di Donnarumma a dirgli di no. Al 21′ è ancora Germano a creare problemi alla difesa biancoscudata, tiro-cross insidioso che termina sul fondo. Il Padova risponde timidamente, ci prova Cretella con una conclusione da fuori area, ma il tiro non inquadra la porta. Quando tutto sembra perduto, a rendere meno amara la serata ci pensa Delli Carri: cross dalla bandierina di Radrezza, che trova la testa del difensore biancoscudato, bravo a impattare bene il pallone e a spingere la sfera in rete dopo l’uscita a vuoto di Matosevic. Occasione sprecata per la Triestina che rimane in fondo alla classifica ad un punto dal Piacenza. Per il Padova la zona play-off è sempre a portata di mano anche se le aspettative di inizio stagione erano ben altre.

VIDEO PADOVA TRIESTINA: IL TABELLINO

Padova: Donnarumma; Belli (58′ Cretella), Valentini, Delli Carri, Crivello; Vasic (79′ Franchini), Dezi (79′ Ceravolo), Jelenic (69′ Radrezza); Liguori, Bortolussi, Cannavò (58′ Russini). A disposizione: Zanellati, Mangiaracina, Ilie, Piovanello, Gagliano, Curcio, Zanchi. Allenatore: Torrente

Triestina: Matošević, Malomo (27′ Ciofani), Masi, Piacentini, Rocchetti; Germano, Lollo (77′ Crimi), Celeghin Paganini; Mbakogu (82′ Adorante), Tavernelli (82′ Minesso). A disposizione: Mastrantonio, Pozzi, Ghislandi, Gori, Tessiore, Pezzella, Lovisa, Pellacani, Sarzi Puttini. Allenatore: Gentilini

Marcatori: Masi 29′; Delli Carri 88′.

Ammoniti: Cannavò, Cretella, Crivello (P); Celeghin, Rocchetti (T).

