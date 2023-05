Video/ Padova Virtus Verona (0-1) gol e highlights: la decide Juanito Gomez

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VIRTUS VERONA PADOVA: DI MISURA!

La Virtus Verona vince in casa del Padova ed accede al terzo turno dei play-off. La sfida viene decisa a dieci minuti dal termine da Juanito Gomez. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Ci prova Jelenic in area, Cella si frappone e respinge la conclusione. Lonardi prova il lancio lungo, Donnarumma esce con i tempi giusti. Dezi per Bortolussi in mezzo, di testa per poco non trova la porta. Jelenic arriva al limite e da ottima posizione calcia alto! Fabbro per Casaratto che ci prova al volo, sfera che termina fuori. Sfiora il vantaggio la Virtus Verona! Colpo di testa di Fabbro e sfera che sfiora la porta! Radrezza ci prova al limite dell’area, Giacomel respinge la minaccia in tuffo. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara. Termina a reti bianche il primo tempo.

Liguori ci prova con il sinistro, sfera fuori di poco. Tronchin da due passi, salva Donnarumma! Vasic ci prova da fuori area, palla fuori di poco. Dezi per Bortolussi, grandissima la risposta di Giacomel. Juanito Gomez! La sblocca la Virtus Verona! Cella entra in area e serve Gomez che con il destro non lascia scampo a Donnarumma. Espulso Donnarumma! Il Padova resta in dieci uomini, potrebbe essere compromessa definitivamente la qualificazione al terzo turno dei play-off. Cinque i minuti di recupero, c’è ancora speranza per il Padova. Traversa di Ceravolo! Russini la mette in mezzo, girata e palla sulla traversa! Termina il match, la Virtus Verona elimina il Padova.

VIDEO GOL VIRTUS VERONA PADOVA, IL TABELLINO

Reti: Gomez al 36′ st

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello; Vasic, Radrezza, Dezi; Liguori (dal 33′ st De Marchi), Bortolussi, Jelenic (dal 22′ st Russini). A disposizione: Zanellati, Fortin, Kirwan, Ilie, Zanchi, Curcio, Franchini, Cretella, Ceravolo, De Marchi, Cannavò, Gagliano. All. Torrente

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel; Daffara (dal 21′ st Zarpellon), Cella, Faedo, Ruggero; Tronchin (dal 31′ st Nalini), Hallfredsson (dal 1′ st Talarico), Lonardi; Danti (dal 1′ st Gomez); Casarotto, Fabbro (dal 31′ st Kristoffersen). A disposizione: Sibi, Freddi, Mazzolo, Begheldo, Amadio, Santi, Cellai, Turra, Priore, Munaretti. All. Fresco

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Catani-Taverna).

Ammoniti: Liguori, Tronchin, Hallfredsson, Ruggero, Gomez, Talarico, Nalini

Espulsi: Donnarumma

