Video/ Padova Virtus Verona (2-0): highlights e gol. Euganei in vetta (Serie C)

Il girone B di Serie C ha un nuovo padrone: il Padova conquista la quarta vittoria consecutiva grazie al 2-0 sulla Virtus Verona e allunga in classifica sulle dirette inseguitrici. Carpi, Perugia e Sudtirol non vanno oltre un pareggio e perdono contatto dagli euganei che adesso si trovano a +3. Obiettivamente i virtussini avevano ben poche speranze di fermare gli uomini di Mandorlini, basta guardare le formazioni titolari per rendersene conto, con i biancoscudati che possono concedersi il lusso di schierare uno come Hallfredsson. Non a caso è stato l’esperto centrocampista islandese a sbloccare la contesa nel secondo tempo dopo che il guardalinee aveva salvato il Padova dallo 0-1 alzando la bandierina per segnalare il fuorigioco di Arma che era riuscito a gonfiare la rete. In precedenza gli ospiti si erano pericolosi su calcio piazzato con Danti che aveva obbligato Vannucchi all’intervento e dalla lunga distanza con il tentativo di Amadio. Partita che resta equilibrata e aperta a ogni risultato fino a un quarto d’ora dal novantesimo, quando Visentin pensa bene di calpestare il portiere avversario che si era tuffato a terra per bloccare un pallone vagante. Immediata la reazione del guardiapali che si rialza immediatamente pronto a farsi giustizia da solo, a fatica viene allontanato dai compagni. Poi ci pensa l’arbitro Nicolini a mettere le cose a posto mostrando il cartellino rosso al difensore di Fresco che lascia i suoi in inferiorità numerica nel momento cruciale del match. Con l’uomo in più il Padova la chiude con Nicastro che usufruisce di una grandissima giocata di Ronaldo che ubriaca i difensori della Virtus e dell’assist di Saber che gli fanno segnare uno dei gol più facili della sua carriera. Pellacani prova disperatamente a riaprirla ma trova sulla sua strada Vannucchi che abbassa la serranda.

VIDEO PADOVA VIRTUS VERONA 2-0, IL TABELLINO

PADOVA-VIRTUS VERONA 2-0 (0-0)

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano (90’ Kresic), Andelkovic, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hallfredsson (72’ Paponi), Ronaldo; Jelenic (71’ Saber), Nicastro (90’ Soleri), Bifulco (79’ Pelagatti). All. Andrea Mandorlini.

VIRTUS VERONA (4-3-3): Sibi; Daffara, Visentin, Pellacani, Amadio (64’ Pittarello); Lonardi (72’ Bentivoglio), Cazzola (82’ Danieli), Delcarro; Danti (81’ Zecchinato), Arma, Marcandella (65’ Manfrin). All. Luigi Fresco.

ARBITRO: Stefano Nicolini (sez. di Brescia).

AMMONITI: 10’ Gasbarro (P), 47’ Lonardi (VV), 60’ Daffara (VV).

ESPULSO: 75’ Visentin (VV) per gesto antisportivo.

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 61’ Hallfredsson (P), 83’ Nicastro (P).

