Video/ Padova Virtus Verona (0-0) highlights: pareggio senza reti! (Serie C)

VIDEO PADOVA VIRTUS VERONA (0-0): LA PARTITA

Il Padova e la Virtus Verona escono dallo stadio Euganeo con un punto a testa, al termine di un derby veneto povero di emozioni in questa ottava giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo i padroni di casa dominano in lungo ed in largo, con Piovanello che mette in scena il suo personalissimo show, rovinato soltanto dalle parate straordinarie di Sialyus. Il numero 7 ha almeno tre nitide palle gol, che non riesce a sfruttare a pieno, anche grazie alla bravura dell’estremo difensore avversario, che in più di un’occasione gli nega la rete. I biancoscudati avrebbero meritato il vantaggio.

DIRETTA/ Padova Virtus Verona (risultato finale 0-0): pareggio senza reti!

Nel secondo tempo il Padova cala di intensità, e gli ospiti, autori di una prima frazione di gioco timida e poco propositiva, prendono coraggio e riescono a creare seri pericoli ai biancorossi. Al 59esimo Nalini guida il contropiede ospite e riesce a servire in profondità Priore, che prova a piazzarla, ma calcia altissimo, divorandosi l’1-0. Al 63esimo altra occasione per i rossoblù: ancora una volta Nalini protagonista con un bel pallone per Danti, che davanti a Donnarumma prova il pallonetto ma non inquadra clamorosamente lo specchio della porta. Nel finale entrambe le formazioni sembrano accontentarsi dello 0-0 e non spingono più.

DIRETTA/ Pro Patria Trento (risultato finale 1-2): Belcastro, doppietta da 3 punti!

VIDEO PADOVA VIRTUS VERONA (0-0): IL TABELLINO

PADOVA: Donnarumma A., Belli F., Ceravolo F. (dal 19′ st Franchini S.), Cretella C., Dezi J., Ilie M., Jelenic E. (dal 37′ st Radrezza I.), Piovanello E. (dal 24′ st Ghirardello T.), Russini S. (dal 19′ st Gagliano L.), Valentini N., Vasic A.. A disposizione: Fortin M., Zanellati A., Calabrese B., Franchini S., Gagliano L., Gasbarro A., Ghirardello T., Radrezza I., Zanchi A.

VIRTUS VERONA: Siaulys O., Cella S., Daffara M., Danti D. (dal 29′ st Casarotto M.), Hallfredsson E. (dal 1′ st Faedo C.), Lonardi L., Manfrin G. (dal 1′ st Mazzolo F.), Nalini A. (dal 34′ st Sinani I.), Priore E. (dal 25′ st Turra M.), Ruggero M., Talarico R.. A disposizione: Giacomel A., Sibi S., Begheldo G., Casarotto M., Cellai L., Faedo C., Gomez J., Mazzolo F., Munaretti L., Santi M., Sinani I., Turra M., Vesentini F., Zarpellon L.

DIRETTA/ Renate Vicenza (risultato finale 2-1): Sgarbi raddoppia nel recupero!

Reti: –

Ammonizioni: al 22′ pt Jelenic E. (Padova), al 36′ st Gagliano L. (Padova) al 19′ pt Manfrin G. (Virtus Verona), al 39′ pt Daffara M. (Virtus Verona), al 42′ st Siaulys O. (Virtus Verona), al 45’+1 st Mazzolo F. (Virtus Verona).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PADOVA VIRTUS VERONA











© RIPRODUZIONE RISERVATA