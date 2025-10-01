Video Pafos Bayern Monaco (risultato finale 1-5) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata della Champions League 2025/2026.
VIDEO PAFOS BAYERN MONACO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
All’Alphamega Stadium di Limassol il pronostico fra Pafos e Bayern Monaco viene rispettato ed i tedeschi vincono infatti per 5 a 1. Nel primo tempo il portiere Michail evita immediatamente il peggio per i biancoblu quando già al 6′ interviene per disinnescare l’insidiosa giocata provata da Luis Diaz ed è fortunato quindi che Kane centri soltanto un palo al 9′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
L’ex capitano del Tottenham non sbaglia però al quarto d’ora e spezza l’equilibrio a favore del Bayern sfruttando nel migliore dei modi il passaggio vincente recapitatogli dal compagno di squadra Michael Olise. La rete del raddoppio arriva quasi subito, precisamente al 20′, con Raphael Guerreiro che insacca l’assist di Nicolas Jackson il quale firma quindi il tris grazie ad un altro suggerimento coi fiocchi di Olise al 31′.
Di nuovo Kane torna dunque a farsi vedere realizzando la rete del poker che gli vale la doppietta personale per merito di un’azione personale al 34′. I ciprioti danno segnali di vita al 45′ quando ci pensa Orsic a ridurre momentaneamente le distanze con un siluro dalla distanza al 45′, spedendo la sfera alle spalle di Neuer.
Nel secondo tempo è Kimmich a provarci per i bavaresi mandando la palla oltre la linea di fondo al 58′ con un colpo di testa impreciso. Nel finale è Nicolas Jackson a ricambiare il favore ad Olise liberandolo per segnare la rete della cinquina definitiva per la formazione di mister Kompany al 69′.
Questo facile successo ottenuto in trasferta spinge il Bayern Monaco a quota 6 punti e quindi a punteggio pieno nella classifica della Champions League 2025/2026. La sconfitta rimediata nella seconda giornata della fase a girone unico ribadisce invece il Pafos a quota uno in graduatoria.