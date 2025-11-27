Video Pafos Monaco (2-2), gol e highlights: i francesi passano in vantaggio ma i ciprioti rimontano due volte.

VIDEO PAFOS MONACO (2-2): UN AUTOGOL DI SALISU DECIDE IL MATCH

Il video Pafos Monaco inizia subito forte e vede i francesi in attacco alla ricerca del vantaggio. Il più pericoloso è il talentuosissimo Akliouche che, prima, scappa sulla destra e mette il pallone a centro area e, poi, ci prova con il suo mancino impegnando Michael. L’inizio ad alto ritmo del calciatore francese raggiunge l’apice al 5′ quando serve un pallone che attraversa l’area di rigore in verticale e trova Minamino che calcia di destro e trova il gol del vantaggio. Il gol scuote il Pafos che cercare subito il pareggio ma la traversa nega il gol a Anderson Silva che trova un mancino a giro da fuori area.

Al 13′ è ancora pericolosissimo l’attaccante dei ciprioti che impatta a botta sicura su assist di Orsic ma trova l’opposizione di Goldar. Le occasioni del Pafos portano ad gol del pareggio che nasce da un calcio d’angolo dalla sinistra battuto sul primo palo da Orsic. Sul cross del croato ci arriva David Luiz che torna a segnare in Champions League e pareggia la partita.

Il Monaco soffre l’iniziativa dei ciprioti ma riesce a trovare nuovamente il vantaggio grazie ad un clamoroso errore di Michael che consegna il pallone a Balogun in fase di costruzione e non può fare nulla sul mancino dello statunitense che lo batte sul primo palo. Il primo tempo termina con una grande parata di Michael che salva su Teze a pochi passi dalla porta e con un Monaco in gestione e alla ricerca del terzo gol.

Il secondo tempo del video Pafos Monaco inizia con una super occasione per gli ospiti che vanno molto vicini al gol con Balogun ma tutto viene fermato da una super parata di Michael. La risposta è affidata ancora a Anderson Silva che scatta sulla destra e riesce a calciare da dentro l’area di rigore trovando una grande risposta di Hradecky. Il Monaco ci prova anche da calcio d’angolo con Vanderson ma è bravo Michael a farsi trovare pronto e a bloccare il pallone sulla linea. Il Pafos cresce e gioca meglio ma le occasioni sono dei francesi che vanno vicini al tris con Balogun che non sfrutta un errore in disimpegno di Michael e calcia male sprecando una buona occasione. Negli ultimi minuti sale la pressione di ciprioti che si affidano alla qualità di Orsic per cercare il pareggio.

All’87’, infatti, Hradecky salva la sua porta compiendo un miracolo proprio sul destro del croato che calcia da dentro l’area di rigore. Un minuto dopo, il protagonista è ancora Orsic che serve il secondo assist della sua partita mettendo a centro area un calcio d’angolo. Sul pallone ci arriva Sunjic che colpisce di testa e trova la respinta di Hradecky ma il pallone carambola su Salisu e termina in rete. Negli ultimi minuti regna il caos ma la partita non vede un cambio di risultato e termina con il definitivo 2 a 2 che sorride ai ciprioti nonostante la concreta possibilità di fare tre punti.

VIDEO PAFOS MONACO (2-2): GOL E HIGHLIGHTS