Video/ Paganese Bari (0-1): highlights e gol. Ai galletti basta il solito Antenucci!

Allo Stadio Marcello Torre il Bari supera in trasferta la Paganese per 1 a 0. Come si vede nel video diP Bari, nel corso del primo tempo le emozioni scarseggiano ed i pugliesi si disperano per una chance fallita in apertura al 7′ con Antenucci. I padroni di casa faticano ad esprimere il proprio gioco e sono sempre i biancorossi, questa volta con Simeri, ad affacciarsi pericolosamente in avanti. Ci pensa però l’ottimo Antenucci a fissare definitivamente il punteggio al 71′ in favore della squadra allenata da mister Vivarini, sfruttando un assist proprio dello stesso Simeri. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Colombo, della sezione di Como, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Guadagni e Caccetta da un lato, Bianco, Ferrari, Neglia, Antenucci e Costa dall’altro. I tre punti conquistati in questa quindicesima giornata di campionato permettono al Bari di salire a quota 29 nella classifica del girone C di Serie C mentre la Paganese non si muove, rimanendo ferma a 16 punti.

VIDEO PAGANESE BARI: IL TABELLINO

Paganese-Bari 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 71′ Antenucci(B).

PAGANESE (3-5-2) – Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Mattia, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri; Alberti, Diop. A disp.: Campani, Scevola, Acampora, Carotenuto, Sbambato, Bonavolontà, Bramati, Lidin, Musso, Guadagni, Scarpa. All: Erra.

BARI (4-3-1-2) – Frattali; Perrotta, Sabbione, Di Cesare, Berra; Folorunsho, Schiavone, Bianco; Terrani; Antenucci, Simeri. A disp.: Marfella, Costa, Esposito, Corsinelli, Cascione, Awua, Hamlili, Scavone, Floriano, Neglia, Kupisz, Ferrari. All.: Vivarini.

Arbitro: Colombo (Como).

Ammoniti: 25′ Guadagni(P); 33′ Caccetta(P); 39′ Bianco(B); 84′ Ferrari(B); 89′ Neglia(B); 90’+1′ Antenucci(B); 90’+5′ Costa(B).

